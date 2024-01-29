Взрывы в Ровенской области сейчас 29 января — шахеды обстреливают запад

Взрывы ночью в городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Ровенской области сейчас, 29 января, раздались около полуночи. Враг не прекращает атаку западных областей с помощью беспилотников. В ряде регионов, в частности Волынском, Хмельницком и других объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Ровенской области сейчас 29 января

По данным СМИ, в Ровенской области раздаются взрывы. По предварительной информации, это работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Хмельницкий. Новости"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Смолия

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Запад Главное"

Воздушная тревога охватила следующие области:

Волынскую,

Ровенскую,

Хмельницкую,

Тернопольскую,

Николаевскую,

Херсонскую.

На западе — опасность ударных БпЛА, на юге — ракетная опасность.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:20. В Ровенской области гремят повторные взрывы. Западные СМИ сообщают о работе ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Эспрессо.TV"

Напомним, что более трех часов в Украине продолжается воздушная тревога. В частности, под угрозой ударных БпЛА Тернопольская, Хмельницкая и Житомирская.