Взрывы в Ровенской области сейчас 29 января — шахеды обстреливают запад

Взрывы в Ровенской области — российские захватчики обстреливают запад
Взрывы в Ровенской области сейчас, 29 января, раздались около полуночи. Враг не прекращает атаку западных областей с помощью беспилотников. В ряде регионов, в частности Волынском, Хмельницком и других объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают соцсети.
Взрывы в Ровенской области сейчас 29 января
По данным СМИ, в Ровенской области раздаются взрывы. По предварительной информации, это работает ПВО.
Воздушная тревога охватила следующие области:
- Волынскую,
- Ровенскую,
- Хмельницкую,
- Тернопольскую,
- Николаевскую,
- Херсонскую.
На западе — опасность ударных БпЛА, на юге — ракетная опасность.
Обновлено 00:20. В Ровенской области гремят повторные взрывы. Западные СМИ сообщают о работе ПВО.
Напомним, что более трех часов в Украине продолжается воздушная тревога. В частности, под угрозой ударных БпЛА Тернопольская, Хмельницкая и Житомирская.
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