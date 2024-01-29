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Взрывы в Ровенской области — российские захватчики обстреливают запад

29 января 2024 00:08
обновлено: 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Ровенской области сейчас 29 января — шахеды обстреливают запад
Взрывы ночью в городе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Ровенской области сейчас, 29 января, раздались около полуночи. Враг не прекращает атаку западных областей с помощью беспилотников. В ряде регионов, в частности Волынском, Хмельницком и других объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Ровенской области сейчас 29 января

По данным СМИ, в Ровенской области раздаются взрывы. По предварительной информации, это работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Хмельницкий. Новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Хмельницкий. Новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Смолия
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Смолия
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Запад Главное"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Запад Главное"

Воздушная тревога охватила следующие области:

  • Волынскую,
  • Ровенскую,
  • Хмельницкую,
  • Тернопольскую,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую.

На западе — опасность ударных БпЛА, на юге — ракетная опасность.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:20. В Ровенской области гремят повторные взрывы. Западные СМИ сообщают о работе ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Эспрессо.TV"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Эспрессо.TV"

Напомним, что более трех часов в Украине продолжается воздушная тревога. В частности, под угрозой ударных БпЛА Тернопольская, Хмельницкая и Житомирская.

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