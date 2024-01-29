Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вибухи в Рівненській області — російські загарбники обстрілюють захід arrow

Вибухи в Рівненській області — російські загарбники обстрілюють захід

29 січня 2024 00:08
оновлено: 00:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Рівненській області — російські загарбники обстрілюють захід
Вибухи вночі в місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Рівненській області зараз, 29 січня, пролунали близько півночі. Ворог не припиняє атаку західних областей за допомогою безпілотників. В низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють соцмережі.

Читайте також:

За даними ЗМІ, у Рівненській області лунають вибухи. За попередньою інформацією, це працює ППО.

 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:20. На Рівненщині гримлять повторні вибухи. Західні ЗМІ повідомляють про роботу ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новини Еспресо.TV"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новини Еспресо.TV"

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі