Вибухи в Рівненській області — російські загарбники обстрілюють захід
29 січня 2024 00:08
оновлено: 00:21
Вибухи вночі в місті. Фото: росЗМІ
Вибухи в Рівненській області зараз, 29 січня, пролунали близько півночі. Ворог не припиняє атаку західних областей за допомогою безпілотників. В низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють соцмережі.
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За даними ЗМІ, у Рівненській області лунають вибухи. За попередньою інформацією, це працює ППО.
Оновлено 00:20. На Рівненщині гримлять повторні вибухи. Західні ЗМІ повідомляють про роботу ППО.
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