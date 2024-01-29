Вибухи в Рівненській області — російські загарбники обстрілюють захід

Вибухи вночі в місті. Фото: росЗМІ

Вибухи в Рівненській області зараз, 29 січня, пролунали близько півночі. Ворог не припиняє атаку західних областей за допомогою безпілотників. В низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють соцмережі.

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За даними ЗМІ, у Рівненській області лунають вибухи. За попередньою інформацією, це працює ППО.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:20. На Рівненщині гримлять повторні вибухи. Західні ЗМІ повідомляють про роботу ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новини Еспресо.TV"

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