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Взрывы в Винницкой области - детали от Сил обороны

30 ноября 2023 04:49
обновлено: 04:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Винницкой области - детали от Сил обороны
Взрывы в городе ночью. Фото: MIG
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Винницкой области сейчас, 30 ноября, результат работы ПВО. Звуки были слышны около 4:40 во время воздушной тревоги в регионе. Продолжается атака вражеских "шахедов".

О работе ПВО в Винницкой области сообщают Силы обороны юга .

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Военные сил обороны юга Украины заявляют о работе сил ПВО в Винницкой области. По их словам, отражается сбивание остатков "шахедов".

Также там призывают не снимать и распространять работу украинских защитников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Обновлено 04:58. В настоящее время в трех областях Украины продолжается воздушная тревога. Объявлена опасность ударных БпЛА, направляющихся в сторону Хмельницкой области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 30 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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