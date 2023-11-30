Взрывы в Винницкой области - детали от Сил обороны
Взрывы в Винницкой области сейчас, 30 ноября, результат работы ПВО. Звуки были слышны около 4:40 во время воздушной тревоги в регионе. Продолжается атака вражеских "шахедов".
О работе ПВО в Винницкой области сообщают Силы обороны юга .
Военные сил обороны юга Украины заявляют о работе сил ПВО в Винницкой области. По их словам, отражается сбивание остатков "шахедов".
Также там призывают не снимать и распространять работу украинских защитников.
Обновлено 04:58. В настоящее время в трех областях Украины продолжается воздушная тревога. Объявлена опасность ударных БпЛА, направляющихся в сторону Хмельницкой области.
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