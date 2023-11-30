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Вибухи в Вінницькій області — деталі від Сил оборони

30 листопада 2023 04:49
оновлено: 04:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Вінницькій області — деталі від Сил оборони
Вибухи в місті вночі. Фото: MIG
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Вінницькій області зараз, 30 листопада, є результатом роботи ППО. Звуки було чути близько 4:40 під час повітряної тривоги в регіоні. Триває атака ворожих "шахедів".

Про роботу ППО в Вінницькій області повідомляють Сили оборони півдня.

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Військові Сил оборони півдня України заявляють про роботу сил ППО в Вінницькій області. За їх словами, відбивається збиття залишків "шахедів".

Також там закликають не знімати та не поширювати роботу українських захисників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Оновлено 04:58. Наразі в трьох областях України триває повітряна тривога. Оголошено небезпеку ударних БпЛА, які прямують в бік Хмельницької області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 30 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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