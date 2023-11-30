Вибухи в Вінницькій області — деталі від Сил оборони
30 листопада 2023 04:49
оновлено: 04:59
Вибухи в місті вночі. Фото: MIG
Вибухи в Вінницькій області зараз, 30 листопада, є результатом роботи ППО. Звуки було чути близько 4:40 під час повітряної тривоги в регіоні. Триває атака ворожих "шахедів".
Про роботу ППО в Вінницькій області повідомляють Сили оборони півдня.
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Військові Сил оборони півдня України заявляють про роботу сил ППО в Вінницькій області. За їх словами, відбивається збиття залишків "шахедів".
Також там закликають не знімати та не поширювати роботу українських захисників.
Оновлено 04:58. Наразі в трьох областях України триває повітряна тривога. Оголошено небезпеку ударних БпЛА, які прямують в бік Хмельницької області.
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