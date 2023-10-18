Взрывы в Запорожье: город под обстрелом баллистики
18 октября 2023 01:40
обновлено: 01:50
Дым после взрыва ночью. Фото: google.com
Сегодня ночью, 18 октября, оккупанты обстреливают Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В городе и области раздаются взрывы.
Об этом сообщает мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" .
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Обновлено 01:42. В Запорожье гремят взрывы. По данным "Ванька" и местных пабликов город обстреливается баллистикой.
В свою очередь глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил об угрозе баллистики для жителей Запорожской области и Запорожья.
Обновлено 01:49. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для Запорожской и Днепропетровской областей. Также угроза распространилась на Николаевскую и Херсонскую.
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