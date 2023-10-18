Взрывы в Запорожье: город под обстрелом баллистики

Дым после взрыва ночью. Фото: google.com

Сегодня ночью, 18 октября, оккупанты обстреливают Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В городе и области раздаются взрывы.

Об этом сообщает мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" .

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Обновлено 01:42. В Запорожье гремят взрывы. По данным "Ванька" и местных пабликов город обстреливается баллистикой.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Источник: Мое Запорожье

Источник: Мое Запорожье

Источник: t.me/monitor_rus

В свою очередь глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил об угрозе баллистики для жителей Запорожской области и Запорожья.

Источник: t.me/zoda_gov_ru

Обновлено 01:49. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для Запорожской и Днепропетровской областей. Также угроза распространилась на Николаевскую и Херсонскую.

Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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