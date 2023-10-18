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Взрывы в Запорожье: город под обстрелом баллистики

18 октября 2023 01:40
обновлено: 01:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Запорожье: город под обстрелом баллистики
Дым после взрыва ночью. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 18 октября, оккупанты обстреливают Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В городе и области раздаются взрывы.

Об этом сообщает мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" .

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Обновлено 01:42. В Запорожье гремят взрывы. По данным "Ванька" и местных пабликов город обстреливается баллистикой.

Взрывы в Запорожье
Источник: t.me/vanek_nikolaev
Взрывы в Запорожье
Источник: Мое Запорожье
Взрывы в Запорожье
Источник: Мое Запорожье
Взрывы в Запорожье
Источник: t.me/monitor_rus

В свою очередь глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил об угрозе баллистики для жителей Запорожской области и Запорожья.

В Запорожье угроза баллистики
Источник: t.me/zoda_gov_ru

Обновлено 01:49. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для Запорожской и Днепропетровской областей. Также угроза распространилась на Николаевскую и Херсонскую.

Предупреждение о ракетной опасности
Источник: t.me/kpszsu
карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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