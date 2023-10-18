Вибухи в Запоріжжі: місто під обстрілом балістики
18 жовтня 2023 01:40
оновлено: 01:50
Дим після вибуху вночі. Фото: google.com
Сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти обстрілюють Запоріжжя, використовуючи для цього балістичне озброєння. У місті та області лунають вибухи.
Про це повідомляє моніторинговий паблік "Николаевский Ванек".
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Оновлено 01:42. У Запоріжжі гримлять вибухи. За даними "Ванька" та місцевих пабліків місто обстрілюється балістикою.
Своєю чергою очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про загрозу балістики для мешканців Запорізької області та Запоріжжя.
Оновлено 01:49. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку для Запорізької та Дніпропетровської областей. Також загроза поширилась на Миколаївську та Херсонську.
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