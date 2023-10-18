Вибухи в Запоріжжі: місто під обстрілом балістики

Дим після вибуху вночі. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти обстрілюють Запоріжжя, використовуючи для цього балістичне озброєння. У місті та області лунають вибухи.

Про це повідомляє моніторинговий паблік "Николаевский Ванек".

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Оновлено 01:42. У Запоріжжі гримлять вибухи. За даними "Ванька" та місцевих пабліків місто обстрілюється балістикою.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Джерело: Моє Запоріжжя

Джерело: Моє Запоріжжя

Джерело: t.me/monitor_ukr

Своєю чергою очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про загрозу балістики для мешканців Запорізької області та Запоріжжя.

Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Оновлено 01:49. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку для Запорізької та Дніпропетровської областей. Також загроза поширилась на Миколаївську та Херсонську.

Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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