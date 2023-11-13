Взрывы в Запорожской области сейчас 13 ноября — комментарий Воздушных сил

Взрывы ночью в городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Запорожской области сейчас, 13 ноября, раздались во время воздушной тревоги. По официальной информации, работают силы ПВО. В настоящее время опасность в стране связана с угрозой применения ударных БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Взрывы в Запорожской области сейчас 13 ноября

Обновлено 23:03. Военные пишут о работе украинских защитников в Запорожской области. Таким образом, звуки взрывов свидетельствуют об охоте на вражеские БпЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:05. В настоящее время продолжается воздушная тревога в Николаевской и Херсонской областях. Ранее украинские военные предупреждали о группе беспилотников на границе этих регионов.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал Новини.LIVE о том, как Украина усиливала свою ПВО. По его словам, советские системы воздушной защиты постепенно вытесняются западными — NASAMS, IRIS-Т, SAMP/T и Patriot.