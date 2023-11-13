Взрывы в Запорожской области сейчас 13 ноября — комментарий Воздушных сил

Взрывы в Запорожской области — Воздушные силы прокомментировали атаку
Взрывы в Запорожской области сейчас, 13 ноября, раздались во время воздушной тревоги. По официальной информации, работают силы ПВО. В настоящее время опасность в стране связана с угрозой применения ударных БпЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Взрывы в Запорожской области сейчас 13 ноября
Обновлено 23:03. Военные пишут о работе украинских защитников в Запорожской области. Таким образом, звуки взрывов свидетельствуют об охоте на вражеские БпЛА.
Обновлено 23:05. В настоящее время продолжается воздушная тревога в Николаевской и Херсонской областях. Ранее украинские военные предупреждали о группе беспилотников на границе этих регионов.
Напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал Новини.LIVE о том, как Украина усиливала свою ПВО. По его словам, советские системы воздушной защиты постепенно вытесняются западными — NASAMS, IRIS-Т, SAMP/T и Patriot.
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