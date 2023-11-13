Вибухи в Запорізькій області — Повітряні сили прокоментували атаку

Вибухи вночі в місті. Фото: росЗМІ

Вибухи в Запорізькій області зараз, 13 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. За офіційною інформацією, працюють сили ППО. Наразі небезпека в країні пов'язана з загрозою застосування ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Оновлено 23:03. Військові пишуть про роботу українських захисників у Запорізькій області. Таким чином звуки вибухів свідчать про полювання на ворожі БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:05. Наразі продовжується повітряна тривога в Миколаївській та Херсонській областях. Раніше українські військові попереджали про групу безпілотників на кордоні цих регіонів.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...