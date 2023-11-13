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Вибухи в Запорізькій області — Повітряні сили прокоментували атаку

13 листопада 2023 23:00
оновлено: 23:06
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Запорізькій області — Повітряні сили прокоментували атаку
Вибухи вночі в місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Запорізькій області зараз, 13 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. За офіційною інформацією, працюють сили ППО. Наразі небезпека в країні пов'язана з загрозою застосування ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 23:03. Військові пишуть про роботу українських захисників у Запорізькій області. Таким чином звуки вибухів свідчать про полювання на ворожі БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:05. Наразі продовжується повітряна тривога в Миколаївській та Херсонській областях. Раніше українські військові попереджали про групу безпілотників на кордоні цих регіонів.

Мапа повітряних тривог в Україні станом на сьогодні, 13 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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