Осуждение военных - в чем чаще всего обвиняют бойцов ВСУ

От героя к преступнику — в чем обвиняют 100 000 бойцов ВСУ
Большая часть украинских защитников пошла на войну добровольцами и каждый из них для украинцев — герой. Но некоторые за время полномасштабной войны получили другой статус — преступники. Их обвиняют в нарушении Уголовного кодекса, а адвокаты считают, что военные запуганы и судебная система против них.
За что сегодня судят тех, кто вчера на передовой защищал Украину, Новини.LIVE рассказал адвокат Ростислав Кравец.
Осуждение военных
"Чаще всего военных судят по самовольному уходу от части и неисполнению боевого приказа — статьи 407, 408, 409 Уголовного кодекса. Это наиболее распространенные случаи. На сегодняшний день статистика таких случаев — более 100 тысяч. Цифры впечатляющие", — сказал адвокат.
Он уверяет, что правоохранительная система не может разобраться с такими делами, ведь нет военных судей, прокуроров и следователей, которые должны расследовать такие дела своевременно.
"С точки зрения адвоката защитить такого военного можно. Но большинство этих дел рассматриваются в прифронтовых зонах, на месте совершения преступления, и заканчиваются соглашением со следствием или осуждением. Судьи заняли жесткую позицию по отношению к военным", — сказал адвокат.
Он добавил, что многие военные не говорят об этом публично и сами не подают иски, ведь боятся, что их из-за этого отправят на передовую.
"Украинские военные полностью бесправны. Они боятся это делать. Да, есть случаи, когда они подают в суд по невыплате. Но большинство боятся, что если будут судиться, то их сразу отправят на ноль. И таких случаев очень много", — подытожил адвокат.
Напомним, в рамках общей мобилизации мужчины в Украине могут рассчитывать на повестку. Однако многие из тех или иных причин скрываются от призыва, за что предполагается определенная ответственность.
Читайте Новини.LIVE!