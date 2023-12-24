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От героя к преступнику — в чем обвиняют 100 000 бойцов ВСУ

24 декабря 2023 07:48
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Осуждение военных - в чем чаще всего обвиняют бойцов ВСУ
Обвинения военного. Фото: sud.ua
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Большая часть украинских защитников пошла на войну добровольцами и каждый из них для украинцев — герой. Но некоторые за время полномасштабной войны получили другой статус — преступники. Их обвиняют в нарушении Уголовного кодекса, а адвокаты считают, что военные запуганы и судебная система против них.

За что сегодня судят тех, кто вчера на передовой защищал Украину, Новини.LIVE рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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Осуждение военных

"Чаще всего военных судят по самовольному уходу от части и неисполнению боевого приказа — статьи 407, 408, 409 Уголовного кодекса. Это наиболее распространенные случаи. На сегодняшний день статистика таких случаев — более 100 тысяч. Цифры впечатляющие", — сказал адвокат.

Он уверяет, что правоохранительная система не может разобраться с такими делами, ведь нет военных судей, прокуроров и следователей, которые должны расследовать такие дела своевременно.

"С точки зрения адвоката защитить такого военного можно. Но большинство этих дел рассматриваются в прифронтовых зонах, на месте совершения преступления, и заканчиваются соглашением со следствием или осуждением. Судьи заняли жесткую позицию по отношению к военным", — сказал адвокат.

Он добавил, что многие военные не говорят об этом публично и сами не подают иски, ведь боятся, что их из-за этого отправят на передовую.

"Украинские военные полностью бесправны. Они боятся это делать. Да, есть случаи, когда они подают в суд по невыплате. Но большинство боятся, что если будут судиться, то их сразу отправят на ноль. И таких случаев очень много", подытожил адвокат. 

Напомним, в рамках общей мобилизации мужчины в Украине могут рассчитывать на повестку. Однако многие из тех или иных причин скрываются от призыва, за что предполагается определенная ответственность.

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