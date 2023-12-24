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Від героя до злочинця — у чому звинувачують 100 000 бійців ЗСУ

24 грудня 2023 07:48
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Засудження військових - у чому найчастіше звинувачують бійців ЗСУ
Звинувачення щодо військового. Фото: sud.ua
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Величезна частина українських захисників пішла на війну добровольцями і кожен із них для українців — герой. Та деякі за час повномасштабної війни отримали інший статус — злочинці. Їх звинувачують у порушенні Кримінального кодексу, а адвокати вважають, що військові залякані і судова система проти них. 

За що сьогодні судять тих, хто вчора на передовій захищав Україну, Новини.LIVE розповів адвокат Ростислав Кравець.  

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Засудження військових 

"Найчастіше військових судять через самовільне залишення частини і невиконання бойового наказу — статті 407, 408, 409 Кримінального кодексу. Це найбільш поширені випадки. На сьогодні статистика таких випадків — понад 100 тисяч. Цифри вражаючі", — сказав адвокат. 

Він запевняє, що правоохоронна система неспроможна розібратися з такими справами, адже немає військових суддів, прокурорів і слідчих, які б мали розслідувати такі справи своєчасно. 

"З точки зору адвоката захистити такого військового можна. Але більшість цих справ розглядаються у прифронтових зонах, на місці скоєння злочину, і закінчуються угодою зі слідством або засудженням. Судді зайняли жорстку позицію стосовно військових", — сказав адвокат. 

Він додав, що багато військових не говорять про це публічно і самі не подають позови, адже бояться, що їх через це відправлять на передову. 

"Українські військові є повністю безправними. Вони бояться це робити. Так, є випадки коли вони подають до суду через невиплату. Але більшість бояться, що якщо будуть судитися, то їх одразу відправлять на нуль. І таких випадків дуже багато", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, в рамках загальної мобілізації чоловіки в Україні можуть розраховувати на повістку. Однак багато людей з тих чи інших причин переховуються від призову, за що передбачається певна відповідальність. 

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