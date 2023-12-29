Западное оружие для Украины, Leopard, Storm Shadow, ATACMS, Patriot, F-16

Военный самолет F-16. Фото: Википедия

Подводя итоги 2023 года, отметим, что именно в этом году Украина договорилась и получила очень серьезное западное оружие. О главных образцах, составляющих сейчас ударный кулак ВСУ, — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

1. Танки и БМП

Военная помощь западных партнеров для Вооруженных сил Украины развивается в классическом формате — подчиняясь принципу экспоненциального роста. Если в начале полномасштабной войны украинская армия получала то оружие, которое можно было бы использовать во время партизанского сопротивления — речь идет, в частности, о переносных зенитно-ракетных комплексах, — то в 2023 году на вооружение ВСУ начала поступать уже более серьезная техника.

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Начнем этот импровизированный хит-парад с наземного оружия — танков и бронемашин. Главными из них стали немецкие Leopard 2, британские Challenger и американские машины пехоты Bradley. Часть из них уже вступила в бой на южном направлении во время летнего контрнаступления на Мелитопольском направлении.

Кроме того, Украина не получила танки M1 Abrams от Соединенных Штатов Америки. Эта техника вступит в бой уже в 2024 году, и, вероятно, от этой техники будет зависеть успех следующего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

2. Система ПВО Patriot

Если танки и боевые машины пехоты, которые получила и уже успела использовать на фронте Украина — это оружие наступления, система противовоздушной обороны это по определению тот ресурс, который нужен для обороны. Хотя украинская армия и здесь смогла отличиться.

Первая американская система ПВО Patriot поступила на вооружение Воздушных сил ВСУ в первой половине 2023 года. Ее задача была абсолютно логичная — закрытие неба над Киевом. Май-2023 стал настоящим кошмаром для жителей украинской столицы — такими массированными были ракетные атаки российских оккупантов. Вернее, стал бы кошмаром — если бы не Patriot. Эта система сбила все ракеты, которые были запущены в Киев. Даже гиперзвуковые "Кинжалы", которые, по словам самих россиян, якобы невозможно было сбить.

Впрочем, как уже было сказано, эти системы (на конец года Украина использовала несколько Patriot'ов) не только защищались, но и атаковали. Еще в мае именно из американской системы ПВО были сбиты — причем в небе над российской Брянской областью — пять самолетов ВКС РФ. Сбиты буквально через пять минут. А в конце декабря через несколько дней Patriot уже на южном направлении, над Херсонской областью и на Мариупольском направлении, сбил четыре современных самолета российской армии Су-34.

3. Storm Shadow/SCALP

2023 год принес украинской армии то вооружение, с помощью которого ВСУ смогли начать системные удары по тыловым базам оккупационного контингента — дальнобойные ракеты. Первоначально Украина получила от Великобритании и Франции крылатые ракеты класса "воздух-земля" Storm Shadow/SCALP.

Эти ракеты, под которые были модифицированы имеющиеся в распоряжении командования Воздушных сил ВС Украины самолеты (в частности Су-24МР), начали свою историю в российско-украинской войне еще весной. Но активно — и открыто, с подтверждением со стороны украинской стороны — это оружие стало применялось уже летом.

Номенклатура целей, пораженных или даже уничтоженных британско-французскими крылатыми ракетами, очень разнообразна. Здесь есть и базы расположения российских войск и техники, в частности, в Луганске или Бердянске, где ВСУ ликвидировали генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова. И мосты через Чонгар, в точке соединения Крымского полуострова и материковой Украины, там, где проходят автомобильный и железнодорожный пути в направлении Мелитополя.

И, пожалуй, самыми главными стали морские цели. Storm Shadow/SCALP поразили и фактически вывели из строя несколько крупных десантных кораблей Черноморского флота РФ, "Минск" и "Новочеркасск". А также — впервые в мире — крылатые ракеты попали в подлодку (которая в момент удара находилась в сухих доках Севастопольского морского завода).

Таким образом, западные крылатые ракеты фактически снизили до минимума активность вражеского флота, что позволило без зерновых соглашений и Эрдогана возобновить нормальное курсирование судов из украинских портов в Босфор, а также фактически сделало невозможным десантные операции в районе Одессы и Николаева.

4. ATACMS

В середине осени после европейцев с их крылатыми ракетами к фактической ракетной коалиции (которую никто официально не объявлял, но необходимость ее была всем очевидна) присоединились Соединенные Штаты Америки. ATACMS, в отличие от Storm Shadow/SCALP — это баллистические ракеты, запускаемые не из самолетов, а наземными стартовыми установками.

Уже 17 октября первым же своим ударом эти американские ракеты продемонстрировали свою высокую эффективность. Удары по аэродромам в Бердянске и Луганске вывели из строя более 10% всего российского флота боевых вертолетов Ка-52, знаменитых "Аллигаторов".

Кроме того, в конце октября, по неофициальной информации, именно с помощью ATACMS была поражена российская система ПВО, комплекс С-300. Таким образом, американские баллистические ракеты закрыли свою нишу в области нанесения сокрушительных ударов по важным российским объектам. Одним из ключевых среди этих объектов в следующем году может стать Керченский мост, который сейчас, пусть и не в полном объеме, продолжает использоваться как важная логистическая артерия для опрокидывания войск и оружия в Крыму, Херсонщину и под Мелитополь.

5. F-16

Последнюю позицию в нашем хит-параде занимает та техника, формально еще не поступившая на вооружение Вооруженных сил Украины. По крайней мере официально об этом не заявлялось — хотя в конце 2023 года появились слухи о том, что по меньшей мере один американский истребитель-бомбардировщик F-16 уже прибыл на территорию воюющей страны.

Так что, в принципе, эта военная техника станет уже оружием ВСУ для войны в 2024 году. Но здесь важно отметить тот факт, что Украина и западные партнеры смогли договориться о передаче этих самолетов — во что до определенного момента никто не верил — именно в 2023 году. Именно в 2023 году началась подготовка летчиков, которые уже в следующем году будут уничтожать российские цели как на фронте, так и во враждебном тылу.

Именно через F-16 российские дроны и ракеты в ноябре-декабре 2023 года регулярно были нацелены на городок Староконстантинов в Хмельницкой области — именно там, по мнению оккупантов, будут размещаться американские самолеты на вооружении ПС ВС Украины.

В Воздушных силах уже заявили, что имеют на F-16 поистине грандиозные планы. Это и закрытие неба от дронов и ракет, и атаки на российские корабли, еще остающиеся в составе Черноморского флота. Словом, время американских самолетов пробьет для оккупационного контингента 2024 года. Но военно-дипломатическая победа Украины в получении этой, очень грозной авиационной техники состоялась именно в 2023 году.