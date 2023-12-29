Західна зброя для України, Leopard, Storm Shadow, ATACMS, Patriot, F-16

Військовий літак F-16. Фото: Вікіпедія

Підбиваючи підсумки 2023 року, відзначимо, що саме цього року Україна домовилася і отримала дуже серйозну західну зброю. Про головні зразки, які становлять зараз ударний кулак ЗСУ — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

1. Танки та БМП

Військова допомога західних партнерів для Збройних сил України розвивається в класичному форматі — підпорядковуючись принципу експонентного зростання. Якщо на початку повномасштабної війни українська армія отримувала ту зброю, яку можна було б використовувати під час партизанки — йдеться, зокрема, про переносні зенітно-ракетні комплекси, — то в 2023 році на озброєння ЗСУ почала надходити уже значно серйозніша техніка.

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Розпочнемо цей імпровізований хіт-парад із наземної зброї — танків та бронемашин. Головними із яких стали німецькі Leopard 2, британські Challenger та американські машини піхоти Bradley. Частина з них уже вступила у бій на південному напрямку під час літнього контрнаступу на Мелітопольському напрямку.

Крім того, Україна ще не отримала танки M1 Abrams від Сполучених Штатів Америки. Ця техніка вступить у бій уже 2024 року, і, ймовірно, від цієї техніки залежатиме успіх уже наступного контрнаступу Збройних сил України.

2. Система ППО Patriot

Якщо танки та бойові машини піхоти, які отримала і уже встигла використати на фронті Україна — це зброя наступу, то система протиповітряної оборони це за визначенням той ресурс, який потрібен для оборони. Хоча українська армія і тут зуміла відзначитися.

Перша американська система ППО Patriot надійшла на озброєння Повітряних сил ЗСУ у першій половині 2023 року. Її завдання було абсолютно логічним — закриття неба над Києвом. Травень-2023 став справжнім кошмаром для мешканців української столиці — такими масованими були ракетні атаки російських окупантів. Точніше, став би кошмаром — якби не Patriot. Ця система збила усі ракети, що були запущені на Київ. Навіть гіперзвукові "Кинджали", які, за словами самих росіян, нібито неможливо було збити.

Втім, як уже було сказано, ці системи (на кінець року Україна використовувала уже кілька Patriot’ів) не тільки захищалися, а й атакували. Ще у травні саме з американської системи ППО були збиті — причому у небі над російською Брянською областю — п’ять літаків ВКС РФ. Збиті буквально за п’ять хвилин. А у кінці грудня за кілька днів Patriot уже на південному напрямку, над Херсонською областю та на Маріупольському напрямку, збив чотири сучасні літаки російської армії Су-34.

3. Storm Shadow/SCALP

2023 рік приніс українській армії те озброєння, за допомогою якого ЗСУ змогли розпочати системні удари по тилових базах окупаційного контингенту — далекобійні ракети. Спочатку Україна отримала від Великої Британії та Франції крилаті ракети класу "повітря-земля" Storm Shadow/SCALP.

Ці ракети, під які були модифіковані наявні у розпорядженні командування Повітряних сил ЗС України літаки (зокрема, Су-24МР), розпочали свою історію в російсько-українській війні ще навесні. Але активно — і відкрито, з підтвердженням з боку української сторони — ця зброя стала застосовувалися уже влітку.

Номенклатура цілей, які були уражені чи навіть і знищені британсько-французькими крилатими ракетами, є дуже різноманітною. Тут є і бази розташування російських військ та техніки, зокрема, у Луганську чи в Бердянську, де ЗСУ ліквідували генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова. І мости — через Чонгар, у точці з’єднання Кримського півострову та материкової України, там, де проходять автомобільний та залізничний шляхи у напрямку Мелітополя.

І, певно, найголовнішими стали морські цілі. Storm Shadow/SCALP уразили і фактично вивели з ладу кілька великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ, "Мінськ" та "Новочеркаськ". А також — уперше в світі — крилаті ракети влучили у підводний човен (який у момент удару перебував у сухих доках Севастопольського морського заводу).

Таким чином, західні крилаті ракети фактично знизили до мінімуму активність ворожого флоту, що дозволило без жодних зернових угод і Ердогана відновити нормальне курсування суден з українських портів до Босфору, а також фактично унеможливило десантні операції в районі Одеси та Миколаєва.

4. ATACMS

У середині осені після європейців з їхніми крилатими ракетами до фактичної "ракетної коаліції" (яку ніхто офіційно не оголошував, але необхідність її була усім очевидна) приєдналися Сполучені Штати Америки. ATACMS, на відміну від Storm Shadow/SCALP – це балістичні ракети, які запускаються не з літаків, а наземними стартовими установками.

Уже 17 жовтня, першим же своїм ударом ці американські ракети продемонстрували свою високу ефективність. Удари по аеродромах у Бердянську та Луганську вивели з ладу понад 10% усього російського флоту бойових гелікоптерів Ка-52, знаменитих "Алігаторів".

Крім того, у кінці жовтня, за неофіційною інформацією, саме за допомогою ATACMS була уражена російська система ППО, комплекс С-300. Таким чином, американські балістичні ракети закрили свою нішу у царині завдання нищівних ударів по важливих російських об’єктах. Одним із ключових серед цих об’єктів наступного року може стати Керченський міст, який зараз, нехай і не у повному обсязі, все ж продовжує використовуватися як важлива логістична артерія для перекидання військ та зброї у Криму, Херсонщину та під Мелітополь.

5. F-16

Останню позицію у нашому хіт-параді займає та техніка, яка формально ще не надійшла на озброєння Збройних сил України. Принаймні, офіційно про це не заявлялося — хоча в кінці 2023 року з’явилися чутки про те, що щонайменше один американський винищувач-бомбардувальник F-16 уже прибув на територію воюючої країни.

Тож, в принципі, ця військова техніка стане уже зброєю ЗСУ для війни у 2024 році. Але тут важливо відзначити той факт, що Україна і західні партнери змогли домовитися про передачу цих літаків — у що до певного моменту ніхто не вірив — саме 2023-го. Саме 2023 року розпочалася підготовка льотчиків, які уже наступного року будуть знищувати російські цілі як на фронті, так і у ворожому тилу.

Саме через F-16 російські дрони та ракети у листопаді-грудні 2023 року регулярно були націлені на містечко Старокостянтинів на Хмельниччині — бо саме там, на думку окупантів, будуть розміщуватися американські літаки на озброєнні ПС ЗС України.

У Повітряних силах уже заявили, що мають на F-16 воістину грандіозні плани. Це і закриття неба від дронів та ракет, і атаки на російські кораблі, які ще залишаються в складі Чорноморського флоту. Одним словом, час американських літаків проб’є для окупаційного контингенту 2024 року. Але військово-дипломатична перемога України щодо отримання цієї, дуже грізної авіаційної техніки відбулася саме 2023-го.