Открытие офиса МКС и анонс должности военного омбудсмена: вечернее обращение Зеленского
В четверг, 14 сентября, Украина впервые отметила День танкистов. Также в этот день СБУ и ВМС уничтожили российскую ПВО "Триумф" возле Евпатории. Министр обороны Рустем Умеров обсудил с уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцем возможность создания новой должности — военного омбудсмена.
Об этих событиях рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в обращении.
Празднование Дня танкистов в Украине
Как сообщил Владимир Зеленский, в четверг, 14 сентября, Украина впервые отметила день танкистов.
"Раньше была еще советская дата профессионального дня танковых войск. И сейчас есть не просто мотив дать именно украинский смысл всем таким дням, не просто желание наших людей, но и тот конкретный результат украинских воинов, который следует чествовать на уровне всего государства", — отметил Президент.
По случаю праздника глава государства наградил причастных.
"Отметил наших воинов-танкистов государственными наградами. Солдатов, сержантов, офицеров. Наших храбрейших воинов! Орденами Богдана Хмельницкого, орденами "За мужество", медалью "За военную службу Украине". Двое воинов — сержант Владислав Симак и старший сержант Олег Палач "Кресты боевых заслуг" за свою отвагу и результативность", — говорится в заявлении Зеленского.
В Украине может появиться должность военного омбудсмена
Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, в ходе которого обсудили важные изменения.
"Отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем относительно такого нового института, как военный омбудсмен. Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны", — сообщил Президент.
В Украине открыли офис МКС
По словам Владимира Зеленского в сотрудничестве с Международным уголовным судом есть результат, "точно приближающий ответственность за российские преступления войны".
"В Украине заработал полевой офис Международного уголовного суда, и это крупнейшее представительство суда за пределами Гааги. И очень хорошо, что есть полное и слаженное сотрудничество между Офисом Генерального прокурора, всеми украинскими правоохранительными институтами и Международным уголовным судом", — рассказал глава государства.
Уничтожение российского "Триумфа" в Евпатории
Владимир Зеленский также отметил работу СБУ и ВМС.
"Я благодарю вас за этот сегодняшний "триумф" — уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма. Очень весомо, молодцы! Слава всем, кто бьется ради Украины! И благодарю всех, кто помогает!" — заявил Президент.
Напомним, стало известно, что Зеленский встретится с Байденом на следующей неделе.
Также Президент Украины обсудил с министром Южной Кореи реализацию атомной энергии.