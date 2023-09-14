Открытие офиса МКС и анонс должности военного омбудсмена: вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

В четверг, 14 сентября, Украина впервые отметила День танкистов. Также в этот день СБУ и ВМС уничтожили российскую ПВО "Триумф" возле Евпатории. Министр обороны Рустем Умеров обсудил с уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцем возможность создания новой должности — военного омбудсмена.

Об этих событиях рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в обращении.

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Празднование Дня танкистов в Украине

Как сообщил Владимир Зеленский, в четверг, 14 сентября, Украина впервые отметила день танкистов.

"Раньше была еще советская дата профессионального дня танковых войск. И сейчас есть не просто мотив дать именно украинский смысл всем таким дням, не просто желание наших людей, но и тот конкретный результат украинских воинов, который следует чествовать на уровне всего государства", — отметил Президент.

По случаю праздника глава государства наградил причастных.

"Отметил наших воинов-танкистов государственными наградами. Солдатов, сержантов, офицеров. Наших храбрейших воинов! Орденами Богдана Хмельницкого, орденами "За мужество", медалью "За военную службу Украине". Двое воинов — сержант Владислав Симак и старший сержант Олег Палач "Кресты боевых заслуг" за свою отвагу и результативность", — говорится в заявлении Зеленского.

В Украине может появиться должность военного омбудсмена

Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, в ходе которого обсудили важные изменения.

"Отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем относительно такого нового института, как военный омбудсмен. Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны", — сообщил Президент.

В Украине открыли офис МКС

По словам Владимира Зеленского в сотрудничестве с Международным уголовным судом есть результат, "точно приближающий ответственность за российские преступления войны".

"В Украине заработал полевой офис Международного уголовного суда, и это крупнейшее представительство суда за пределами Гааги. И очень хорошо, что есть полное и слаженное сотрудничество между Офисом Генерального прокурора, всеми украинскими правоохранительными институтами и Международным уголовным судом", — рассказал глава государства.

Уничтожение российского "Триумфа" в Евпатории

Владимир Зеленский также отметил работу СБУ и ВМС.

"Я благодарю вас за этот сегодняшний "триумф" — уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма. Очень весомо, молодцы! Слава всем, кто бьется ради Украины! И благодарю всех, кто помогает!" — заявил Президент.

Напомним, стало известно, что Зеленский встретится с Байденом на следующей неделе.

Также Президент Украины обсудил с министром Южной Кореи реализацию атомной энергии.