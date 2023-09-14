Відкриття офісу МКС та анонс посади військового омбудсмена: вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

У четвер, 14 вересня, Україна вперше відзначила День танкістів. Також в цей день СБУ та ВМС знищили російську ППО "Тріумф" біля Євпаторії. А міністр оборони Рустем Умєров обговорив з уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем можливість створення нової посади — військового омбудсмена.

Про ці події розповів Президент України Володимир Зеленський у зверненні.

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Як повідомив Володимир Зеленський, у четвер, 14 вересня, Україна вперше відзначила день танкістів.

"Раніше була ще радянська дата професійного дня танкових військ. І зараз є не просто мотив дати саме український сенс усім таким дням, не просто бажання наших людей, але й той конкретний результат українських воїнів, який варто вшановувати на рівні всієї держави", — зазначив Президент.

З нагоди свята глава держави нагородив причетних.

"Відзначив наших воїнів-танкістів державними нагородами. Солдатів, сержантів, офіцерів. Наших найхоробріших воїнів! Орденами Богдана Хмельницького, орденами "За мужність", медаллю "За військову службу Україні". Двоє воїнів — сержант Владислав Сімак і старший сержант Олег Паламарчук — отримали "Хрести бойових заслуг" за свою відвагу та результативність", — йдеться у заяві Зеленського.

В Україні може з'явитись посада військового омбудсмена

Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, в ході якої обговорили важливі зміни.

"Відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони", — повідомив Президент.

В Україні відкрили офіс МКС

За словами Володимира Зеленського у співпраці з Міжнародним кримінальним судом є результат, "який точно наближає відповідальність за російські злочини війни".

"В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом", — розповів глава держави.

Знищення російського "Тріумфу" у Євпаторії

Володимир Зеленський також окремо відзначив роботу СБУ й ВМС.

"Я дякую вам за цей сьогоднішній "тріумф" — знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці! Слава всім, хто б’ється заради України! І дякую всім, хто допомагає!" — заявив Президент.

Нагадаємо, стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Байденом наступного тижня.

Також Президент України обговорив із міністром Південної Кореї реалізацію атомної енергії.