Відкриття офісу МКС та анонс посади військового омбудсмена: вечірнє звернення Зеленського
У четвер, 14 вересня, Україна вперше відзначила День танкістів. Також в цей день СБУ та ВМС знищили російську ППО "Тріумф" біля Євпаторії. А міністр оборони Рустем Умєров обговорив з уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем можливість створення нової посади — військового омбудсмена.
Про ці події розповів Президент України Володимир Зеленський у зверненні.
Святкування Дня танкістів в Україні
Як повідомив Володимир Зеленський, у четвер, 14 вересня, Україна вперше відзначила день танкістів.
"Раніше була ще радянська дата професійного дня танкових військ. І зараз є не просто мотив дати саме український сенс усім таким дням, не просто бажання наших людей, але й той конкретний результат українських воїнів, який варто вшановувати на рівні всієї держави", — зазначив Президент.
З нагоди свята глава держави нагородив причетних.
"Відзначив наших воїнів-танкістів державними нагородами. Солдатів, сержантів, офіцерів. Наших найхоробріших воїнів! Орденами Богдана Хмельницького, орденами "За мужність", медаллю "За військову службу Україні". Двоє воїнів — сержант Владислав Сімак і старший сержант Олег Паламарчук — отримали "Хрести бойових заслуг" за свою відвагу та результативність", — йдеться у заяві Зеленського.
В Україні може з'явитись посада військового омбудсмена
Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, в ході якої обговорили важливі зміни.
"Відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони", — повідомив Президент.
В Україні відкрили офіс МКС
За словами Володимира Зеленського у співпраці з Міжнародним кримінальним судом є результат, "який точно наближає відповідальність за російські злочини війни".
"В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом", — розповів глава держави.
Знищення російського "Тріумфу" у Євпаторії
Володимир Зеленський також окремо відзначив роботу СБУ й ВМС.
"Я дякую вам за цей сьогоднішній "тріумф" — знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці! Слава всім, хто б’ється заради України! І дякую всім, хто допомагає!" — заявив Президент.
Нагадаємо, стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Байденом наступного тижня.
Також Президент України обговорив із міністром Південної Кореї реалізацію атомної енергії.