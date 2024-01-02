Известный футболист показал, как спят дети в спортивном лагере во время обстрелов

Дети в коридоре помещения. Фото: скриншот

Сегодня, 2 января, российские захватчики нанесли массовый ракетный удар по Украине. Малым питомцам футбольного лагеря в результате пришлось спать в коридоре.

Фото с спавшими в коридоре ребятами разместил на своей странице в Instagram футболист Дмитрий Поворознюк.

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Дети спят в коридорах

"Дети уже привыкают спать в коридорах и в ваннах из-за "асвабадетелей"", — прокомментировал фотографию Поворознюк.

Детям приходится во время обстрелов спать в коридорах и в душе, чтобы уберечься от обстрелов. Они выходят с подушками, одеялами и матрацами и ложатся отдыхать на полу.

Руководство киевского "Динамо" обратилось к командованию Сил противовоздушной обороны Украины после массированной ракетной атаки на столицу, произошедшую 2 января. Известный футбольный клуб не остался в стороне от трагедии.

Напомним, в Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист".

В результате обстрела Киева погибла украинская футболистка и ее мама.

Игроки Реала просили Анчелотти за Лунина.