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Відомий футболіст показав, як сплять діти у спортивному таборі під час обстрілів

2 січня 2024 17:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Відомий футболіст показав, як сплять діти у спортивному таборі під час обстрілів
Діти у коридорі приміщення. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні, 2 січня, російські загарбники здійснили масовий ракетний удар по Україні. Малим вихованцям футбольного табору внаслідок цього довелося спати у коридорі.

Фото з хлопцями, які спали в коридорі, розмістив на своїй сторінці в Instagram футболіст Дмитро Поворознюк.

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Діти сплять у коридорах

"Діти вже звикають спати у коридорах і у ваннах через "асвабадітєлєй"", — прокоментував фотографію Поворознюк.

Дітям доводиться під час обстрілів спати у коридорах і в душомих, щоб вберегтися від обстрілів. Вони виходять з подушками, ковдрами та матраци і лягають відпочивати на підлозі.

Керівництво київського "Динамо" звернулося до командування Сил протиповітряної оборони України після масованої ракетної атаки на столицю, яка сталася 2 січня. Відомий футбольний клуб не залишився осторонь трагедії.

Нагадаємо, у Харкові російські ракети обстріляли готель власника ФК "Металіст". 

Внаслідок обстрілу Києва загинула українська футболістка та її мама. 

Гравці Реала просили Анчелотті за Луніна. 

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