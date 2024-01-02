Відомий футболіст показав, як сплять діти у спортивному таборі під час обстрілів

Діти у коридорі приміщення. Фото: скриншот

Сьогодні, 2 січня, російські загарбники здійснили масовий ракетний удар по Україні. Малим вихованцям футбольного табору внаслідок цього довелося спати у коридорі.

Фото з хлопцями, які спали в коридорі, розмістив на своїй сторінці в Instagram футболіст Дмитро Поворознюк.

Читайте також:

Caption

Діти сплять у коридорах

"Діти вже звикають спати у коридорах і у ваннах через "асвабадітєлєй"", — прокоментував фотографію Поворознюк.

Дітям доводиться під час обстрілів спати у коридорах і в душомих, щоб вберегтися від обстрілів. Вони виходять з подушками, ковдрами та матраци і лягають відпочивати на підлозі.

Керівництво київського "Динамо" звернулося до командування Сил протиповітряної оборони України після масованої ракетної атаки на столицю, яка сталася 2 січня. Відомий футбольний клуб не залишився осторонь трагедії.

Нагадаємо, у Харкові російські ракети обстріляли готель власника ФК "Металіст".

Внаслідок обстрілу Києва загинула українська футболістка та її мама.

Гравці Реала просили Анчелотті за Луніна.