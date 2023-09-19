Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ответственность за войну в Украине лежит на плечах РФ, — Байден arrow

Ответственность за войну в Украине лежит на плечах РФ, — Байден

19 сентября 2023 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ответственность за войну в Украине лежит на плечах РФ, — Байден
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Mike Segar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 19 сентября, выступает на Генассамблее ООН. Он призвал мировых лидеров не допустить уменьшения поддержки Украины, ведь Россия рассчитывает на то, что страны устанут от длительного конфликта. По словам Байдена, ответственность за войну лежит на плечах РФ.

Об этом Джо Байден сказал на Генассамблее ООН.

Читайте также:

Выступление Байдена на Генассамблее ООН

Американский лидер заявил, что Украина борется, а США хотят, чтобы эта война завершилась.

"Мы хотим, чтобы были дипломатические резолюции, которые обеспечат долгосрочный мир. Ответственность за эту войну лежит исключительно на плечах России", — заявил Байден.

Во время своего выступления он подчеркнул, что нельзя позволить РФ разорять или разделять Украину.

"Если мы откажемся от основных принципов устава ООН, чтобы успокоить агрессора, может ли любое государство-член чувствовать себя уверенным, что оно защищено? Если мы позволим разделить Украину, будет ли независимость любой нации в безопасности?", — сказал Байден.

По его словам, США и их партнеры будут защищать демократию. Байден подчеркнул, что следует противостоять этой открытой агрессии сегодня, чтобы сдерживать других потенциальных агрессоров завтра.

"Только Россия препятствует миру", — подытожил Байден.

Напомним, президент США Джо Байден ожидает личной беседы с Владимиром Зеленским в стенах Белого дома. Он желает получить первую информацию от главы Украины о текущем положении дел в его стране, в частности, об успешных действиях украинской армии.

Также мы писали, что 18 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Глава государства сразу из аэропорта поехал к бойцам ВСУ, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз