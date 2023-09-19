Ответственность за войну в Украине лежит на плечах РФ, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Mike Segar

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 19 сентября, выступает на Генассамблее ООН. Он призвал мировых лидеров не допустить уменьшения поддержки Украины, ведь Россия рассчитывает на то, что страны устанут от длительного конфликта. По словам Байдена, ответственность за войну лежит на плечах РФ.

Об этом Джо Байден сказал на Генассамблее ООН.

Читайте также:

Выступление Байдена на Генассамблее ООН

Американский лидер заявил, что Украина борется, а США хотят, чтобы эта война завершилась.

"Мы хотим, чтобы были дипломатические резолюции, которые обеспечат долгосрочный мир. Ответственность за эту войну лежит исключительно на плечах России", — заявил Байден.

Во время своего выступления он подчеркнул, что нельзя позволить РФ разорять или разделять Украину.

"Если мы откажемся от основных принципов устава ООН, чтобы успокоить агрессора, может ли любое государство-член чувствовать себя уверенным, что оно защищено? Если мы позволим разделить Украину, будет ли независимость любой нации в безопасности?", — сказал Байден.

По его словам, США и их партнеры будут защищать демократию. Байден подчеркнул, что следует противостоять этой открытой агрессии сегодня, чтобы сдерживать других потенциальных агрессоров завтра.

"Только Россия препятствует миру", — подытожил Байден.

Напомним, президент США Джо Байден ожидает личной беседы с Владимиром Зеленским в стенах Белого дома. Он желает получить первую информацию от главы Украины о текущем положении дел в его стране, в частности, об успешных действиях украинской армии.

Также мы писали, что 18 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Глава государства сразу из аэропорта поехал к бойцам ВСУ, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию.