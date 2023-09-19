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Відповідальність за війну в Україні лежить на плечах РФ, — Байден

19 вересня 2023 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відповідальність за війну в Україні лежить на плечах РФ, — Байден
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Mike Segar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 19 вересня, виступає на Генасамблеї ООН. Він закликав світових лідерів не допустити зменшення підтримки України, адже Росія розраховує на те, що країни втомляться від тривалого конфлікту. За словами Байдена, відповідальність за війну лежить на плечах РФ.

Про це Джо Байден сказав на Генасамблеї ООН.

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Американський лідер заявив, що Україна бореться, а США хочуть, аби ця війна завершилася. 

"Ми хочемо, щоб були дипломатичні резолюції, які забезпечать довгостроковий мир. Відповідальність за цю війну лежить винятково на плечах Росії", — заявив Байден.

Під час свого виступу він наголосив, що не можна дозволити РФ плюндрувати чи розділяти Україну.

"Якщо ми відмовимося від основних принципів статуту ООН, щоб заспокоїти агресора, чи може будь-яка держава-член почуватися впевненою, що вона захищена? Якщо ми дозволимо розділити Україну, чи буде незалежність будь-якої нації в безпеці?", — сказав Байден.

За його словами, США та їхні партнери будуть захищати демократію. Байден наголосив, що варто протистояти цій відкритій агресії сьогодні, щоб стримувати інших потенційних агресорів завтра.

"Лише Росія перешкоджає миру", — підсумував Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден очікує на особисту бесіду з Володимиром Зеленським у стінах Білого дому. Він бажає отримати першу інформацію від глави України про поточний стан справ у його країні, зокрема про успішні дії української армії.

Також ми писали, що 18 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, Сполучених Штатів Америки. Глава держави одразу з аеропорту поїхав до бійців ЗСУ, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

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