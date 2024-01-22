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Война в Секторе Газа — США, Египет и Катар продвигают свой мирный план

22 января 2024 08:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Война в Секторе Газа — США, Египет и Катар продвигают свой мирный план
Протест с призывом освобождения заложников ХАМАС. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

США, Египет и Катар продвигают свой план завершения войны в Газе. Они подталкивают Израиль и ХАМАС к поэтапному дипломатическому процессу, который начнется с освобождения заложников.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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США, Египет и Катар подталкивают Израиль и ХАМАС к поэтапному дипломатическому процессу, который начнется с освобождения заложников. Ожидается, что это приведет к выводу израильских войск и прекращению войны в Газе.

Ссылаясь на свои источники, издания подчеркивает, что Израиль и ХАМАС готовы участвовать в переговорах, зашедших в тупик после окончания перемирия 30 ноября. Как известно, дискуссии уже в ближайшие дни будут продолжены в Каире.

Позиция Израиля

Совсем недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжит вести боевые действия против террористической группировки ХАМАС. Принят бюджет страны на 2024 год, направленный именно на это.

"Мы находимся на пути к победе и не остановимся, пока не добьемся победы. Мы не пойдем на компромисс и не остановимся" , — подчеркнул политик.

А ранее израильский премьер заявил, что военные действия не должны прекращаться до тех пор, пока не будут выполнены три ключевых задачи, включая устранение ХАМАС. Он отметил, что Израиль будет преследовать ХАМАС без предоставления иммунитета везде и будет стремиться к восстановлению безопасности в южных и северных регионах страны.

Напомним, что на вывод части войск Израиля из сектора Газа повлияла администрация президента США Джо Байдена. Кроме того, Израиль подтолкнулся к переходу к новому этапу войны.

Также премьер Израиля назвал три предпосылки для мира с Палестиной. В то же время освобождение заложников не упомянул.

США
Израиль
война
переговоры
Сектор Газа
Египет
Катар

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