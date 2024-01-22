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Війна в Секторі Гази — США, Єгипет та Катар просувають свій мирний план

22 січня 2024 08:34
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Війна в Секторі Гази — США, Єгипет та Катар просувають свій мирний план
Протест із закликом звільнення заручників ХАМАСу. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

США, Єгипет і Катар просувають свій план завершення війни в Газі. Вони підштовхують Ізраїль і ХАМАС до поетапного дипломатичного процесу, який розпочнеться зі звільнення заручників.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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США, Єгипет і Катар підштовхують Ізраїль і ХАМАС до поетапного дипломатичного процесу, який розпочнеться зі звільнення заручників. Очікується, що це призведе до виведення ізраїльських військ і припинення війни в Газі.

Посилаючись на свої джерела видання наголошує, що Ізраїль і ХАМАС готові брати участь у переговорах, які зайшли в глухий кут після закінчення перемир’я 30 листопада. Як відомо, дискусії вже найближчими днями будуть продовжені в Каїрі. 

Позиція Ізраїлю

Зовсім нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна продовжить вести бойові дії проти терористичного угруповання ХАМАСу. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік, спрямований саме на це.

"Ми знаходимося на шляху до перемоги і не зупинимося, поки не досягнемо перемоги. Ми не підемо на компроміс і не зупинимося", — наголосив політик.

А раніше ізраїльський прем'єр заявив, що військові дії не повинні припинятися доти, доки не будуть виконані три ключові завдання, включно з усуненням ХАМАС. Він зазначив, що Ізраїль переслідуватиме ХАМАС без надання імунітету скрізь і прагнутиме відновлення безпеки в південних і північних регіонах країни.

Нагадаємо, що на виведення частини військ Ізраїлю із сектору Гази вплинула адміністрація президента США Джо Байдена. Крім того, Ізраїль підштовхнули до переходу до нового етапу війни.

Також прем'єр Ізраїлю назвав три передумови для миру з Палестиною. Водночас визволення заручників не згадав.

США
Ізраїль
війна
переговори
Сектор Гази
Єгипет
Катар

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