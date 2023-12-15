Выплаты военным за ранение — как получить — инструкция

Выплаты украинским военнослужащим за ранения на фронте. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие, которые защищали Украину на фронте, и получили травмы, контузии, ранения или увечья во время выполнения боевого задания, имеют право на денежные выплаты от государства. При этом деньги военным начисляют индивидуально в зависимости от обстоятельств.

Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей". Как бойцу, пострадавшему на фронте в бою, получить выплаты, рассказываем далее в материале.

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После получения ранения военнослужащий имеет право на следующие выплаты:

денежное довольствие военнослужащего;

военнослужащего; выплата так называемых "боевых", то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн в соответствии с постановлением Кабмина от 28 декабря 2022 года №168 ;

то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн в соответствии с постановлением Кабмина от 28 декабря 2022 года №168 ; единовременная денежная помощь, согласно ст. 16 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".

Украинский военный в госпитале. Фото: google.com

Каков порядок выплаты "боевых"

Выплата дополнительного вознаграждения ("боевых") производится за период стационарного лечения военного в учреждениях здравоохранения. Также учитывается:

время перемещения из одной больницы в другую;

пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Следует заметить, что размер единовременного пособия зависит от последствий полученного ранения и может составлять:

400-кратный размер прожиточного минимума , установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы . В 2023 году это 1073600 грн.

, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему . В 2023 году это 300-кратный размер прожиточного минимума , установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы (805 200 грн в 2023 году).

, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему (805 200 грн в 2023 году). 250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (671 000 грн в 2023 году).

В случае получения военнослужащим ранения при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, размер выплаты определен постановлением Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975. Он может составлять 70-кратный размер (187 880 грн) или 50-кратный (134 200 грн) размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года.

Выплаты украинским военнослужащим за ранения на фронте. Коллаж: Новини.LIVE

Как военному оформить помощь после ранения

Согласно законодательству, для того, чтобы оформить помощь, военному следует обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины или к начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии.

Документы, которые необходимо предъявить для получения выплат, включают в себя:

паспорт гражданина Украины и его заверенную копию;

направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии;

военный билет и заверенную копию (военному рядовому или сержантскому составу);

справку о прохождении военной службы (военном рядовом или сержантском составе);

удостоверение или военный билет офицера запаса и его заверенную копию и выписку из послужного списка (офицерам);

все документы, характеризующие состояние здоровья военного до начала прохождения военной службы, во время ее прохождения и после увольнения;

документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справку военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии;

справку об обстоятельствах травмы или ее заверенной копии и/или заверенной копии Акта о несчастном случае;

если военный участвовал в АТО (ООС) — справки воинской части о сроках непосредственного участия в боевых действиях, боевых действиях на территории других стран, участия в международных миротворческих операциях (ММО), ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, испытании ядерного оружия и их заверенных копиях;

удостоверение участника боевых действий и их заверенную копию.

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