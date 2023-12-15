Виплати військовим за поранення — як отримати — інструкція

Виплати українським військовослужбовцям за поранення на фронті. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які захищали Україну на фронті, та зазнали травми, контузії, поранень або каліцтв під час виконання бойового завдання мають право на грошові виплати від держави. При цьому гроші військовим нараховують індивідуально, у залежності від обставин.

Про це йдеться у Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей". Як бійцю, який постраждав на фронті у бою, отримати виплати, розповідаємо далі в матеріалі.

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Після отримання поранення військовослужбовець має право на наступні виплати:

грошове забезпечення військовослужбовця;

військовослужбовця; виплата так званих "бойових", тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн відповідно до постанови Кабміну від 28 грудня 2022 року №168;

тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн відповідно до постанови Кабміну від 28 грудня 2022 року №168; одноразова грошова допомога, згідно зі ст. 16 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей".

Український військовий у шпиталі. Фото: google.com

Який порядок виплати "бойових"

Виплата додаткової винагороди ("бойових") здійснюється за період стаціонарного лікування військового у закладах охорони здоров’я. Також враховується:

час переміщення з однієї лікарні до іншої;

перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

Варто зауважити, що розмір одноразової грошової допомоги залежить від наслідків отриманого поранення і може становити:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи . 2023 року це 1 073 600 грн.

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю . 2023 року це 300-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи (805 200 грн 2023 року).

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю (805 200 грн 2023 року). 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (671 000 грн 2023 року).

У разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, розмір виплати визначений постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975. Він може становити 70-кратний розмір (187 880 грн) або 50-кратний (134 200 грн) розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня 2023 року.

Виплати українським військовослужбовцям за поранення на фронті. Колаж: Новини.LIVE

Як військовому оформити допомогу після поранення

Згідно з законодавством, для того, щоб оформити допомогу, військовому варто звернутися до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України чи до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії.

Документи, які необхідно пред’явити для отримання виплат, включають:

паспорт громадянина України та його засвідчену копію;

направлення або заяву на проведення військово-лікарняної комісії;

військовий квиток та його засвідчену копію (військовим рядового чи сержантського складу);

довідку про проходження військової служби (військовим рядового чи сержантського складу);

посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його засвідчену копію і витяг з послужного списку (офіцерам);

всі документи, які характеризують стан здоров'я військового до початку проходження військової служби, під час її проходження та після звільнення.;

документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікувальної комісії, оригінали та їхні засвідчені копії;

довідку про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акта про нещасний випадок;

якщо військовий брав участь в АТО (ООС) — довідки військової частини про терміни безпосередньої участі в бойових діях, бойових діях на території інших країн, участі в міжнародних миротворчих операціях (ММО), ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, випробуванні ядерної зброї та їхні засвідчені копії;

посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію.

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