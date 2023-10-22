Военная помощь США Украине сократилась за месяц на 93,5%

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

В Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. Все это время Украину поддерживают многие страны мира. Помощь поступает как техническая, так и финансовая. Впрочем, за последний месяц по сравнению с первым полугодием 2023 года военная помощь США Украине сократилась на 93,5%.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Ukraine Battle Map. Последние данные они опубликовали в Twitter.

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По данным аналитиков, с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине более 60 миллиардов долларов помощи. Но как, свидетельствуют данные, помощь замедляется.

За последний месяц в Украину поступил только один пакет военной помощи.

"Сейчас у администрации Байдена все еще есть более 5 миллиардов долларов неиспользованной военной помощи, которую она могла бы отправить", — пишут аналитики.

График помощи Украине. Фото: скриншот

Аналитики отмечают, что в ближайшие месяцы будут критическими в вопросе поддержки Киева. Ведь во временном бюджете США не прописано финансирование для Украины. Лучшим выходом из ситуации считается принятие полноценного бюджета, в котором об Украине не забудут. Его, как ожидается, должны принять в ноябре. В худшем случае Украину могут подвинуть на конец года.

Напомним, ряд СМИ пишут, что Соединенные Штаты Америки планируют передать израильской армии предназначавшиеся для Украины снаряды. Речь идет о 155-мм снарядах из базы в Израиле. В январе Пентагон объявил о передаче 155 мм снарядов Украине. Киев получил около половины минувшей зимы. В настоящее время Штаты хотят отправить по крайней мере часть остальных израильских военных.