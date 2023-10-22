Військова допомога США Україні скоротилася за місяць на 93,5%

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Весь цей час Україну підтримують чимало країн світу. Допомога надходить як технічна, так і фінансова. Втім, за останній місяць, порівняно з першим півріччям 2023 року, військова допомога США Україні скоротилася на 93,5%.

Про це свідчать дані аналітиків Ukraine Battle Map. Останні дані вони опублікували у Twitter.

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Військова допомога США

За даними аналітиків, з початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги. Але як, свідчать дані, допомога уповільнюється.

За останній місяць Україні надійшов лише один пакет військової допомоги.

"Зараз адміністрація Байдена все ще має понад 5 мільярдів доларів невикористаної військової допомоги, яку вона могла б надіслати", — пишуть аналітики.

Графік допомоги Україні. Фото: скриншот

Аналітики зазначають, що найближчі місяці будуть критичними у питанні підтримки Києва. Адже у тимчасовому бюджеті США не прописане фінансування для України. Найкращим виходом із ситуації вважається ухвалення повноцінного бюджету, в якому про Україну не забудуть. Його, як очікується, мають ухвалити у листопаді. У гіршому випадку Україну можуть посунути аж на кінець року.

Нагадаємо, низка ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати Америки планують передати ізраїльській армії снаряди, які призначалися для України. Йдеться про 155-мм снаряди з бази в Ізраїлі. У січні Пентагон оголосив про передачу 155-мм снарядів Україні. Київ отримав близько половини минулої зими. Наразі Штати хочуть відправити принаймні частину решти ізраїльським військовим.