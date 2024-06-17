Обещанное США вооружение еще в пути в Украину

Военная помощь. Иллюстративное фото: AFP

Соединенные Штаты Америки еще в апреле объявили о передаче вооружения Украине. Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что большинство оружия из военного пакета до сих пор находится в пути.

Об этом пишет The Telegraph.

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Гаврилюк рассказал, что артиллерийские снаряды, которые были очень необходимы украинскому войску, уже достигли подразделений на передовой. Благодаря американской помощи преимущество россиян в снарядах уже заметно снизилось — с 7:1 до 5:1.

Однако, по его словам, большая часть оборудования, обещанного США в апреле, все еще находится в пути.

"Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые потом должны пересечь Атлантику. Но мы уже видим результаты. Со временем, когда мы все настроим, мы добьемся преимущества", — сказал представитель Минобороны.

Напомним, 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден подписали десятилетнее двустороннее безопасное соглашение.

Также мы писали, что во время Саммита мира вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении более 1,5 млрд долларов Украине.