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Військова допомога від США — стало відомо, де наразі перебуває зброя

17 червня 2024 21:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обіцяне США озброєння ще в дорозі до України
Військова допомога. Ілюстративне фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати Америки ще у квітні оголосили про передачу озброєння Україні. Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що більшість зброї з військового пакета досі перебуває в дорозі.

Про це пише The Telegraph.

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Гаврилюк розповів, що артилерійські снаряди, які дуже були необхідні українському війську, вже досягли підрозділів на передовій. Завдяки американській допомозі перевага росіян у снарядах уже помітно зменшилася — з 7:1 до 5:1.

Однак, за його словами, більша частина обладнання, обіцяного США у квітні, все ще знаходиться в дорозі.

"Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім повинні перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо результати. З часом, коли ми все налаштуємо, ми досягнемо переваги", — сказав представник Міноборони.

Нагадаємо, 13 червня Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Джо Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. 

Також ми писали, що під час Саміту миру віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила про виділення понад 1,5 млрд доларів Україні.

війна в Україні
зброя
Міноборони
військова допомога
США
військова техніка

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