Командиров и руководителей подразделений ВСУ обязали согласовывать тезисы к комментариям, блогам и интервью со Страткомом

Военнослужащие ВСУ. Фото иллюстративное: АРМИЯ INFORM

Командиры украинских военных подразделений должны согласовывать интервью и комментарии СМИ с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

Об этом в среду, 12 июня, сообщило издание "Детектор медиа", ссылаясь на приказ, правдивость которого подтвердили источники в коммуникационных подразделениях ВСУ.

Читайте также:

Комментарии, которые дают военные журналистам, следует согласовывать перед публикацией

Как пишет "Дитектор медиа", приказ касается командиров и начальников структурных подразделений Аппарата главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования, учреждений и организаций ВСУ, других составляющих сил обороны.

"В приказе также говорится, что соответствующие материалы, вместе с протоколом заседания экспертной комиссии по вопросам тайн, не позднее, чем за трое суток до публикации, надо направлять на рассмотрение на адрес электронной почты Страткома ВСУ", — рассказывает издание.

Деятельность экспертных комиссии по вопросам тайн регулируется постановлением Кабмина Украины от 18 декабря 2013 г. № 939 о Порядке организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях. Само постановление имеет гриф "Для служебного пользования".

Напомним, в Минобороны ответили, возможна ли утечка данных из мобильного приложения "Резерв+".

Ранее в МОУ заявили, что базовое денежное довольствие военных ВСУ составляет 20 100 гривен. Меньше этой суммы зарплата у военнослужащих быть не может.