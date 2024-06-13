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Військова цензура — військових командирів зобов'язали узгоджувати всі інтерв'ю з вищим керівництвом

13 червня 2024 01:57
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Командирів та керівників підрозділів ЗСУ зобов'язали узгоджувати тези до коментарів, блогів та інтерв'ю зі СтратКомом
Військовослужбовці ЗСУ. Фото ілюстративне: АРМІЯ INFORM
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Командири українських військових підрозділів мають узгоджувати свої інтерв'ю та коментарі ЗМІ з Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ.  

Про це у середу, 12 червня, повідомило видання "Детектор медіа", посилаючись на наказ, правдивість якого підтвердили джерела в комунікаційних підрозділах ЗСУ. 

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Як пише "Дитектор медіа", наказ стосується командирів та начальників структурних підрозділів Апарату головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій ЗСУ, інших складових сил оборони.  

"У наказі також ідеться, що відповідні матеріали, разом із протоколом засідання експертної комісії з питань таємниць, не пізніше, ніж за три доби до публікації, треба направляти на розгляд на адресу електронної пошти Страткому ЗСУ", — розповідає видання.

Діяльність експертних комісії з питань таємниць регулюється постановою Кабміну України від 18 грудня 2013 р. № 939 про Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Сама постанова має гриф "Для службового користування".

Нагадаємо, у Міноборони відповіли, чи можливий витік даних з мобільного додатку "Резерв+". 

Раніше у МОУ заявили, що базове грошове забезпечення  військових ЗСУ становить 20 100 гривень. Меншою за цю суму зарплата у військовослужбовців бути не може.

інтерв'ю
військовослужбовці
ЗСУ
військові
ЗМІ

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