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Военные "Азова" метко ударили по россиянам из БпЛА — видео

22 января 2024 07:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Военные "Азова" метко ударили по россиянам из БпЛА — видео
Удар "Азова" по оккупантам. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Операторы беспилотников бригады "Азов" уничтожают личный состав оккупантов. Они ночью метко сбросили на захватчиков боеприпасы.

Об этом сообщили в "Азове" и показали соответствующее видео.

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"Операторы беспилотников бригады "Азов" уничтожают личный состав врага ночью с помощью сброса боеприпасов", — говорится в сообщении.

На видео видно, как боеприпас падает прямо на авто с оккупантами и бежавшими по дороге захватчиками.

Другие успехи Сил обороны

Недавно военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили вражеский расчет ударных БпЛА на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В результате попадания по пункту управления ударными БпЛА погибли как минимум три человека и почти столько же ранены

Кроме того, в Донецком направлении воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт противника. Украинские бойцы взяли в плен российских солдат.

Напомним, на Купянском направлении Харьковской области российские оккупанты сдаются в плен из-за сильных морозов. В течение прошлой недели на этом направлении около 10 военных РФ были взяты в плен.

Добавим, на Южном направлении бойцы ССО из HIMARS уничтожили вражеский замаскированный "Солнцепок". Эта система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы и разрушения фортификационных сооружений.

россияне
военная техника
полк "Азов"
война в Украине

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