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Військові "Азову" влучно вдарили по росіянах з БпЛА — відео

22 січня 2024 07:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Військові "Азову" влучно вдарили по росіянах з БпЛА — відео
Удар "Азову" по окупантах. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Оператори безпілотників бригади "Азов" знищують особовий склад ворога. Вони вночі влучно скинули на загарбників боєприпаси.

Про це повідомили в "Азові" та показали відповідне відео. 

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"Оператори безпілотників бригади "Азов" знищують особовий склад ворога вночі за допомогою скиду боєприпасів", — йдеться у повідомленні. 

На відео видно, як боєприпас падає прямо на авто з окупантами та загарбників, які тікали по дорозі. 

Інші успіхи Сил оборони

Нещодавно військові 35 окремої бригади морської піхоти ім.контрадмірала Михайла Остроградського знищили ворожий розрахунок ударних БпЛА на лівому березі Дніпра у Херсонській області. 

Внаслідок влучання по пункту управління ударними БпЛА загинули як мінімум троє осіб і майже стільки ж поранено

Крім того, на Донецькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України виявили та знищили спостережний пункт противника. Українські бійці взяли в полон російських солдатів.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку, що на Харківщині, російські окупанти здаються в полон через сильні морози. Впродовж минулого тижня на цьому напрямку близько 10 військових РФ було взято в полон. 

Додамо, на Південному напрямку бійці ССО з HIMARS знищили ворожий замаскований "Солнцепьок". Ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд.  

росіяни
військова техніка
полк "Азов"
війна в Україні

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