Военные рассказали, как проводят Рождество на фронте

Украинский военный на Сочельник на фронте. Фото: Никита Шандиба/Instagram

Украинские военные отмечают Рождество на фронте: елка у них из дронов, а кутью в этом году едят со своей новой семьей. Однако россияне не дают отдохнуть.

Об этом рассказали военные в эфире "Радио Свобода".

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Военные рассказали, что у них тоже есть елки, но немного не такие, как у всех, ведь они ее сделали из дронов.

Один из них поделился, что вчера, на Сочельник, ему впервые колядовали по телефону. Звонил сын бойца и спел радостную колядку. Кроме того, ребята готовили кутью и пытались сохранить все рождественские традиции.

"У нас вчера также была кутья, мы ее готовили с ребятами сами. Мы стараемся придерживаться традиций, потому что здесь, можно сказать у нас также семья. Мы готовили ужин так, как и дома. Хотя враг не дает нам никакой возможности полноценно отдохнуть", — рассказывает наш защитник.

Кроме того, они рассказали, что хотелось чаще чествовать такие традиции и собираться с семьей, но поскольку они на фронте, то праздничного настроения нет совсем.

"Также хотелось, чтобы уже в следующем году все наши пленные вернулись домой и могли встретиться со своими семьями, чтобы отпраздновать Рождество вместе", — добавляет один из бойцов.

Напомним, на Сочельник украинские пограничники в центре столицы выполнили общеизвестный "Щедрик" в канун Рождества. Пели украинские герои на Софийской площади вблизи главной елки страны.

Кроме того, глава ГУР Кирилл Буданов поздравил всех украинцев с Рождеством и подчеркнул, что 2024 год — это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников, и Украина встретит его, нанося сокрушительное поражение оккупантам ради освобождения родной земли.