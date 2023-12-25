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Військові розповіли, як проводять Різдво на фронті

25 грудня 2023 11:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Військові розповіли, як проводять Різдво на фронті
Український військовий на Святвечір на фронті. Фото: Микита Шандиба/Instagram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові відзначають Різдво на фронті: ялинка у них з дронів, а кутю цьогоріч їдять зі своєю новою родиною. Однак росіяни не дають перепочити. 

Про це розповіли військові в ефірі "Радіо Свобода"

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Військові розповіли, що у них теж є ялинка, але трішки не така, як у всіх, адже вони її зробили з дронів. 

Один із них поділився, що вчора, на Святвечір, йому вперше колядували телефоном. Дзвонив син бійця і заспівав радісну колядку. Окрім того, хлопці готували кутю та намагалися зберегти усі різдвяні традиції.

"В нас вчора також була кутя, ми її готували з хлопцями самі. Ми стараємося дотримуватись традицій, бо тут, можна сказати, в нас також сім'я. Ми готували вечерю так, як і вдома. Хоча ворог не дає нам ніякої змоги повноцінно відпочити", — розповідає наш захисник. 

Окрім того, вони розповіли, шо хотілося частіше вшановувати такі традиції та збиратися з сім'єю, але оскільки вони на фронті, то святкового настрою немає зовсім. 

"Також хотілося б, щоб вже наступного року всі наші полонені повернулися додому та могли зустрітися зі своїми сім'ями, щоб відсвяткувати Різдво разом", — додає один із бійців. 

Нагадаємо, на Святвечір українські прикордонники в центрі столиці виконали загальновідомий "Щедрик" напередодні Різдва. Співали українські герої на Софійській площі поблизу головної ялинки країни.

Окрім того, голова ГУР Кирило Буданов привітав усіх українців з Різдвом і наголосив, що 2024 рік — це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників, і Україна зустріне його, завдаючи нищівної поразки окупантам заради звільнення рідної землі.

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