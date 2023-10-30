Военный аналитик назвал условия, при которых Украина сможет мобилизовать еще миллион человек

Украинские военные выстроены в шеренгу. Фото: Генштаб ВСУ

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Украине не удастся избежать большой мобилизации. Однако, по его словам, есть много причин, почему украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ.

Об этом Евгений Дикий рассказал в интервью ТСН.

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Дикий отметил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы рвались на передовую, чтобы встать на оборону государства, однако война продолжается уже долго.

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий. Фото: ТСН

"Ждать такого же энтузиазма с полутора лет войны, когда совершенно непонятно, сколько эта война будет продолжаться — это либо лгать, либо непонимание человеческой психологии. Не хотеть идти на войну — это нормально. Не норма, когда человек радостно кричит: "я хочу воевать". Но с этим нежеланием нужно что-то сделать. То есть война — это не то, на что идут с желанием, это реальность, от которой не уйти. Ты просто понимаешь, что все остальные выборы, они хуже. Что идти на войну — это плохо, это очень страшно. Но на войне бывает страшно и есть выбор: или ты научишься управлять страхом, или он будет руководить тобой. Это нужно понять и здесь: идти на войну страшно, но пойти на войну — это меньшее зло. Потому что, если ты не пойдешь, будет хуже", — объяснил военный.

Почему не стоит ориентироваться только на добровольцев

Он упомянул и времена УНР, когда украинцы не шли защищать страну, а государство ориентировалось исключительно на добровольцев. Тогда враг провел мобилизацию и бросил свои силы в Украину, что привело к страшным последствиям.

"И закончилось все тем, что не ушедшие умирали во время Голодомора, в ГУЛАГах. Если у нас люди не пойдут воевать, будет не лучше, будет хуже. В том числе и этим людям. Потому что может сейчас на войне больше шансов выжить", — сказал эксперт.

Что нужно для улучшения мобилизации

По мнению Дикого, мобилизация будет продолжаться, однако необходимо установить четкие сроки службы в армии и обеспечить демобилизацию участвующих в боевых действиях с самого начала полномасштабной российской агрессии.

"Большой мобилизации, по моему мнению, не избежать. Со стороны государства должен быть ряд шагов, в частности, демобилизовать тех, кто отвоевал полтора года. Это нельзя сделать за день. Я прекрасно понимаю командиров, которые не хотят отпускать воюющих от первых дней. Это были мотивированные и опытные люди. Но сейчас они изношены и устали. Но не все пойдут. Я знаю ребят, лет 30, которые не уйдут. Но тех, кому за 50, нужно демобилизовывать. Полтора года этой войны — большая нагрузка. Но если будет решение, что через полгода те, кто воюет с первых дней, пойдут домой — это правильно. Их можно заменить", — заявил военный.

Дикий утверждает, что только в таких условиях мобилизация ускорится.

"Мало кто готов купить билет в один конец, даже добровольцы. Тогда (в первые дни полномасштабной войны. — Ред.) все думали: либо погибнем, либо победим. Варианта, что это затянется на годы, не было. Люди уходили на несколько месяцев, но не подписывались воевать до конца своей жизни. Мы должны установить фиксированный срок службы с дедлайном. Дальше человек может либо оставаться, либо вернуться в тыл. Решение этой проблемы сдвинет мобилизацию", — пояснил он.

Ответственность за уклонение от военного учета

По словам эксперта, ТЦК должны учитывать опыт работы военнообязанных, а общество должно давить на уклонистов. К тому же он подчеркнул, что уклонение от военного учета следует криминализировать в Украине.

Дикий подчеркнул, что только тогда "у нас будет еще миллион людей в пикселе и мы вынесем ор*ов".

Напомним, что член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что уровень мобилизационных мер в отдельных областях сильно снизился. По его словам, ранее он кое-где составлял 80-95%.