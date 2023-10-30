Військовий аналітик назвав умови, за яких Україна зможе мобілізувати ще мільйон людей

Українські військові вишикувані в шеренгу. Фото: Генштаб ЗСУ

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий заявив, що Україні не вдасться уникнути великої мобілізації. Однак, за його словами, є багато причин, чому українці не хочуть вступати в лави ЗСУ.

Про це Євген Дикий розповів в інтерв'ю ТСН.

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Дикий зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення українці рвалися на передову, щоб стати на обороні держави, однак війна триває вже довго.

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий. Фото: ТСН

"Чекати такого ж ентузіазму зі півтора року війни, коли абсолютно незрозуміло, скільки ця війна триватиме — це або брехати, або нерозуміння людської психології. Не хотіти йти на війну — це нормально. Не є нормою, коли людина радісно кричить: "я хочу воювати". Але з цим небажанням потрібно щось зробити. Тобто війна — це не те, на що йдуть з бажанням, це реальність, від якої не втекти. Ти просто розумієш, що всі інші вибори, вони гірші. Що йти на війну — це погано, це дуже страшно. Але на війні буває страшно і є вибір: або ти навчишся керувати страхом, або він керуватиме тобою. Це треба зрозуміти і тут: йти на війну страшно, але піти на війну — це менше зло. Бо якщо ти не підеш, буде гірше", — пояснив військовий.

Чому не варто орієнтуватися лише на добровольців

Він згадав і часи УНР, коли українці не йшли захищати країну, а держава орієнтувалася виключно на добровольців. Тоді ворог провів мобілізацію і кинув свої сили в Україну, що призвело до страшних наслідків.

"І закінчилось все тим, що ті, хто не пішли, вмирали під час Голодомору, в ГУЛАГах. Якщо у нас люди не підуть воювати, буде не краще, буде гірше. В тому числі і цим людям. Бо може зараз на війні більше шансів вижити", — сказав експерт.

Що потрібно для покращення мобілізації

На думку Дикого, мобілізація продовжуватиметься, проте необхідно встановити чіткі терміни служби в армії та забезпечити демобілізацію тих, хто бере участь у бойових діях з самого початку повномасштабної російської агресії.

"Великої мобілізації, на мою думку, не уникнути. З боку держави має бути низка кроків, зокрема, демобілізувати тих, хто відвоював півтора року. Це не можна зробити за день. Я чудово розумію командирів, які не хочуть відпускати тих, хто воює від перших днів. Це були мотивовані і досвідчені люди. Але зараз вони зношені та втомлені. Але не всі підуть. Я знаю хлопців, років 30, які не підуть. Але тих, кому за 50, треба демобілізовувати. Півтора року цієї війни — велике навантаження. Але якщо буде рішення, що через пів року ті, хто воює від перших днів, підуть додому — це правильно. Їх можна замінити", — заявив військовий.

Дикий стверджує, що лише за таких умов мобілізація пришвидшиться.

"Мало хто готовий купити квиток в один кінець, навіть добровольці. Тоді (у перші дні повномасштабної війни. — Ред.) усі думали: або загинемо, або переможемо. Варіанту, що це затягнеться на роки, не було. Люди йшли на кілька місяців, але не підписувались воювати до кінця свого життя. Ми маємо встановити фіксований термін служби з дедлайном. Далі людина може або залишатись, або повернутись в тил. Розв'язання цієї проблеми зрушить мобілізацію", — пояснив він.

Відповідальність за ухилення від військового обліку

За словами експерта, ТЦК мають зважати на досвід роботи військовозобов'язаних, а суспільство повинне тиснути на ухилянтів. До того ж він наголосив, що ухилення від військового обліку потрібно криміналізувати в Україні.

Дикий наголосив, що тільки тоді "у нас буде ще мільйон людей у пікселі і ми винесемо ор*ів".

Нагадаємо, що член комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Сергій Рахманін заявив, що рівень мобілізаційних заходів в окремих областях сильно знизився. За його словами, раніше він деінде складав 80-95%.