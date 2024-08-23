Что рождает коррупцию в армии — взгляд военного 3 ОШБр на проблему взяточничества

"Дацик" и "Гром" в "Дачном движе". Фото: скриншот

Существование коррупции в украинском войске как командиры используют труд солдат и за что требуют взятки. Бывает ли так, что сами рядовые провоцируют командиров на противоправные действия.

О проблеме взяточничества в армии рассказал сержант 3-й отдельной штурмовой бригады Владислав "Дацик" Дацкий журналистке Рамине Эсхакзай.

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По словам Владислава Дацкого, проблема взяточничества в армии существует. Военный вспоминает, что когда служил в пограничных войсках, научился класть кирпич в командира на даче. Не редки случаи, когда руководство использует солдат как бесплатную рабочую силу.

"В основном это так эксплуатировали срочников. Но и сами солдаты порождают эту коррупцию. Вот пример: бойца ловят в алкогольном опьянении, например при исполнении боевых задач. Там штраф — это снятие полного оклада в месяц. Он получит там голую зарплату, это копейки. И он такой начинает: "Давайте, может как-то это решим, у меня семья, дети", — рассказывает Дацик.

Как говорит военный, в такой ситуации командир может принять решение либо в пользу подразделения, либо в личных интересах.

"Если более-менее адекватный командир — он может сказать, что там нужны какие-то деньги на роту, это будет вам ремонтироваться автомобиль, для вас же. А есть плохие командиры которые говорят: "Ты мне сбрасываешь там 30-40 тысяч на карту и я тебя тогда отпускаю", — делится военный.