Що породжує корупцію в армії — погляд військового Азова на проблему хабарництва

"Дацик" та "Гром" в "Дачному двіжу". Фото: скриншот

Існування корупції в українському війську — як командири використовують труд солдатів та за що вимагають хабарі. Та чи буває так, що самі рядові провокують командирів на протиправні дії.

Про проблему хабарництва в армії розповів сержант 3-ї окремої штурмової бригади Владислав "Дацик" Дацький журналістці Раміні Есхакзай.

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За словами Владислава Дацького, проблема хабарництва у війську існує. Військовий згадує, що коли служив в прикордонних військах, навчився класти цеглу в командира на дачі. Не поодинокі випадки, коли керівництво використовує солдатів як безплатну робочу силу.

"В основному це так експлуатували срочників. Але і самі солдати породжують цю корупцію. Ось приклад: бійця ловлять в алкогольному сп'янінні, наприклад при виконанні

бойових завдань. Там штраф — це зняття повного окладу на місяць.

Він отримає там голу зарплату, це копійки. І він такий починає: "Давайте, може якось це вирішимо, в мене сім'я, діти", — розповідає "Дацик".

Як каже військовий, в такій ситуації командир може прийняти рішення або на користь підрозділу, або в особистих інтересах.

"Якщо більш-менш адекватний командир — він може сказати, що там треба якісь гроші на роту, це буде вам ремонтуватися автомобіль, для вас же. А є погані командири які кажуть: "Ти мені скидаєш там 30-40 тисяч на карту і я тебе тоді відпускаю", — ділиться військовий.