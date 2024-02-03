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Военный, которого Зеленский назвал "разбойником", раскритиковал телемарафон

3 февраля 2024 16:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военный, которого Зеленский назвал "разбойником", раскритиковал телемарафон
Военный Ярослав Годунок. Фото: Моя Киевщина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинский военный Ярослав Годунок, которого Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году выгнал с заседания Бориспольского городского совета и назвал "разбойником", остро раскритиковал информационную политику украинской власти, в частности "Единый телемарафон". Он отметил, что сегодня против Украины воюют не какие-то "чмобики", а полноценная профессиональная армия.

Видео по обращению военного распространяется на различных Telegram-каналах.

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Не стоит недооценивать врага

В ТикТок набирает просмотры видео украинского военного Ярослава Годунка. На нем воин критикует информполитику украинской власти и призывает недооценивать противника.

"Сделали этот телемарафон, где мы побеждаем. Говорят о том, что против нас воюют чмобики. Но у них давно уже серьезная армия. Вот под Купянском воюет профессиональная армия", говорит военный.

Он подчеркнул, что если россияне стреляют, то первый и второй удар не попадают в цель, однако третий прилетает точно.

Что известно о военном

Ярослав Годунок является бывшим секретарем Бориспольского городского совета. В 2019 году Зеленский выгнал его из заседания.

При этом глава государства добавил: "Ушел отсюда, разбойник". Теперь это прозвище стало позывным Годунка в армии.

Ранее мы сообщали, что телеведущий Орест Дрималовский сообщил в эфире национального телемарафона "Единые новости", что вступил в ряды ВСУ и идет защищать Родину. Журналист прокомментировал свое решение.

Напомним, ранее мы писали, что экс-командир полка "Азов" отреагировал на мобилизацию ведущего телемарафона.

Владимир Зеленский
война
Украина
военные
оккупанты
телемарафон

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