Військовий, якого Зеленський назвав "розбійником", розкритикував телемарафон

Військовий Ярослав Годунок. Фото: Моя Київщина

Український військовий Ярослав Годунок, якого Президент України Володимир Зеленський у 2019 році вигнав з засідання Бориспільської міської ради і назвав "розбійником" гостро розкритикував інформаційну політику української влади, зокрема "Єдиний телемарафон". Він наголосив, що сьогодні проти України воюють не якісь "чмобіки", а повноцінна професійна армія.

Відео зі звернення військового шириться на різноманітних Telegram-каналах.

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Не варто недооцінювати ворога

У ТікТок набирає перегляди відео українського військового Ярослава Годунка. На ньому воїн критикує інформполітику української влади та закликає не недооцінювати супротивника.

"Зробили цей телемарафон, де ми перемагаємо. Говорять про те, що проти нас воюють чмобики. Та у них давно вже серйозна армія. Ось під Куп'янськом воює армія професійна", — каже військовий.

Він наголосив, що якщо росіяни стріляють, то перший та другий удар не потрапляють до цілі, проте третій прилітає влучно.

Що відомо про військового

Ярослав Годунок є колишнім секретарем Бориспільської міської ради. У 2019 році Зеленський вигнав його з засідання.

При цьому глава держави додав: "Пішов звідси, розбійник". Тепер це прізвисько стало позивним Годунка в армії.

Раніше ми повідомляли, що телеведучий Орест Дрималовський повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", що вступив до лав ЗСУ та йде захищати Батьківщину. Журналіст прокоментував своє рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що екскомандир полку "Азов" відреагував на мобілізацію ведучого телемарафону.