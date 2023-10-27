Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Военный кабинет и переговоры с иностранными лидерами — итоги дня от Зеленского arrow

Военный кабинет и переговоры с иностранными лидерами — итоги дня от Зеленского

27 октября 2023 21:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Военный кабинет и переговоры с иностранными лидерами — итоги дня от Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел военное совещание по ситуации на основных боевых направлениях. Глава государства также провел ряд переговоров с иностранными лидерами.

Итоги дня он подвел в своем вечернем обращении.

Читайте также:

Итоги дня от президента

"Провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях. Купянск, Бахмутское направление, Авдеевка, Марьинка и Мелитопольское направление. Обеспечение нашей обороны и наших наступательных действий, в частности дальнобойным оружием и ракетами", — резюмирует Зеленский.

На нем глава государства принял доклады от командующих военными группировками ВСУ, а также главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, главы ГУР Кирилла Буданова и руководителя СВР Украины Александра Литвиненко.

Также украинский президент провел телефонные переговоры с иностранными лидерами: премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и принцем ОАЭ, шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Он поблагодарил иностранных партнеров за оказанную Украине помощь.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших военнослужащих ВСУ. Еще раньше глава государства выступил на онлайн-заседании Европейского совета на уровне лидеров стран ЕС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме