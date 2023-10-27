Военный кабинет и переговоры с иностранными лидерами — итоги дня от Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел военное совещание по ситуации на основных боевых направлениях. Глава государства также провел ряд переговоров с иностранными лидерами.

Итоги дня он подвел в своем вечернем обращении.

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"Провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях. Купянск, Бахмутское направление, Авдеевка, Марьинка и Мелитопольское направление. Обеспечение нашей обороны и наших наступательных действий, в частности дальнобойным оружием и ракетами", — резюмирует Зеленский.

На нем глава государства принял доклады от командующих военными группировками ВСУ, а также главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, главы ГУР Кирилла Буданова и руководителя СВР Украины Александра Литвиненко.

Также украинский президент провел телефонные переговоры с иностранными лидерами: премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и принцем ОАЭ, шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Он поблагодарил иностранных партнеров за оказанную Украине помощь.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших военнослужащих ВСУ. Еще раньше глава государства выступил на онлайн-заседании Европейского совета на уровне лидеров стран ЕС.