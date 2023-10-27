Військовий кабінет та переговори з іноземними лідерами — підсумки дня від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів військову нараду щодо ситуації на основних бойових напрямках. Також голова держави провів низку переговорів з іноземними лідерами.

Підсумки дня він підбив у своєму вечірньому зверненні.

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Підсумки дня від президента

"Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Купʼянськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Марʼїнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони та наших наступальних дій, зокрема далекобійною зброєю і ракетами", — резюмує Зеленський.

На ньому голова держави прийняв доповіді від командувачів військовими угруповуваннями ЗСУ, а також від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, очільника ГУР Кирила Буданова та керівника СВР України Олександра Литвиненка.

Також український президент провів телефонні переговори з іноземними лідерами: прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та принцем ОАЕ, шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Він подякував іноземним партнерам за надану Україні допомогу.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих військовослужбовців ЗСУ. Ще раніше голова держави виступив на онлайн-засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС.