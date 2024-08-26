Ситуация на фронте - военный об основных опасностях - Новости Украины

56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Фото: Генштаб

Одной из самых больших опасностей на войне является поражение дроном. Он незаметен из земли, ведь летает в небе на расстоянии километров. При этом военным РФ безразлично кого поражать – военных, медиков или гражданских.

Об этом Новини.LIVE рассказал военный медик медицинского батальона "Госпитальеры".

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По его словам, дрон невозможно заметить с земли, ведь он летает на высоте километров. Человек даже не представляет, что стоит под прицелом. Поэтому находиться на открытом месте очень опасно, потому что дроны видят все. К тому же, обстановка очень часто меняется.

"Конечно, мы спрашиваем перед выходом, что с небом. Когда заезжаем на точки – нам передают обстановку по небу. Например, сейчас облачно, это значит, что ехать нельзя. Как только это становится возможным, мы быстренько заезжаем, выключая все средства, которые могут свидетельствовать о нашем присутствии, и работаем", — уточнил Виктор.

Он также добавил, что для россиян нет никакой разницы, по ком целить дроном – медику, военному или гражданскому. Для них каждый украинец просто цель, которую нужно уничтожить.

Напомним, большинство бойцов бригад, которые в самом начале участвовали в операции в Курской области, до последнего не знали, где именно будут задействованы. Уже перед непосредственным заходом на территорию Курщины командиры попросили бойцов не звонить по телефону родным и не рассказывать подробности их местонахождение.