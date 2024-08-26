Ситуація на фронті - військовий про основні небезпеки - новини України

56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Фото: Генштаб

Однією із найбільших небезпек на війні є ураження дроном. Він є непомітним із землі, адже літає у небі на відстані кілометрів. При цьому військовим РФ байдуже кого вражати – військових, медиків чи цивільних.

Про це Новини.LIVE розповів військовий медик медичного батальйону "Госпітальєри".

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За його словами, дрон неможливо помітити із землі, адже він літає на висоті кілометрів. Людина навіть не уявляє, що стоїть під прицілом. Тому знаходитися на відкритому місці – дуже небезпечно, бо дрони бачать все. До того ж обстановка дуже часто змінюється.

"Звісно, ми запитуємо перед виходом, що з небом. Коли заїжджаємо на точки – нам передають обстановку по небу. Наприклад, зараз хмарно, це означає, що їхати не можна. Щойно це стає можливим, ми швиденько заїжджаємо, виключаючи всі засоби, які можуть свідчити про нашу присутність, і працюємо", — уточнив Віктор.

Він також додав, що для росіян не має жодної різниці, по кому цілити дроном – медику, військовому чи цивільному. Для них кожен українець – просто ціль, яку потрібно знищити.

Нагадаємо, більшість бійців бригад, які на самому початку брали участь в операції у Курській області, до останнього не знали, де саме будуть задіяні. Уже перед безпосереднім заходом на територію Курщині командири попросили бійців не телефонувати рідним та не розповідати подробиці їхнього місцеперебування.