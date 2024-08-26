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Військовий медик розповів про одну із найбільших небезпек на війні

26 серпня 2024 05:04
Галина Остаповець - Журналіст
Ситуація на фронті - військовий про основні небезпеки - новини України
56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Фото: Генштаб
Галина Остаповець - Журналіст

Однією із найбільших небезпек на війні є ураження дроном. Він є непомітним із землі, адже літає у небі на відстані кілометрів. При цьому військовим РФ байдуже кого вражати – військових, медиків чи цивільних. 

Про це Новини.LIVE розповів військовий медик медичного батальйону "Госпітальєри".

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За його словами, дрон неможливо помітити із землі, адже він літає на висоті кілометрів. Людина навіть не уявляє, що стоїть під прицілом. Тому знаходитися на відкритому місці – дуже небезпечно, бо дрони бачать все. До того ж обстановка дуже часто змінюється. 

"Звісно, ми запитуємо перед виходом, що з небом. Коли заїжджаємо на точки – нам передають обстановку по небу. Наприклад, зараз хмарно, це означає, що їхати не можна. Щойно це стає можливим, ми швиденько заїжджаємо, виключаючи всі засоби, які можуть свідчити про нашу присутність, і працюємо", — уточнив Віктор. 

Він також додав, що для росіян не має жодної різниці, по кому цілити дроном – медику, військовому чи цивільному. Для них кожен українець – просто ціль, яку потрібно знищити. 

Нагадаємо, більшість бійців бригад, які на самому початку брали участь в операції у Курській області, до останнього не знали, де саме будуть задіяні. Уже перед безпосереднім заходом на територію Курщині командири попросили бійців не телефонувати рідним та не розповідати подробиці їхнього місцеперебування.

війна ЗСУ армія дрони війна в Україні FPV-дрони

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