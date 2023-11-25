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Военный показал "цацку", которой сбил три вражеских дрона

25 ноября 2023 18:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Военный показал "цацку", которой сбил три вражеских дрона
Сбитый вражеский беспилотник. Фото: скриншот с видео военного
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В сети распространили видео, как один из украинских военных сбил три вражеских беспилотника. Боец показал новое устройство для уничтожения БпЛА.

Видео распространил в Twitter Охотник за звездами.

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Военный новым устройством сбил три БпЛА

В социальных сетях появилось видео, как военный Вооруженных сил Украины демонстрирует обезвреженные воздушные цели. Ему удалось сбить три беспилотника с помощью нового устройства. Из видео становится понятно, что теперь на вооружении украинской армии не только антидроновые ружья, но и новое изобретение, о котором пока точно ничего не известно.

Сбитый вражеский беспилотник
Сбитый вражеский беспилотник. Фото: скриншот с видео военного
Сбитый вражеский беспилотник
Сбитый вражеский беспилотник. Фото: скриншот с видео военного

Напомним, в одном из районов Киева во дворе дома нашли мотор от дрона Shahed. Вероятно, он упал после сбития силами ПВО во время ночной атаки 25 ноября.

В сети появилось несколько эффектных видео, как украинские Су-25 атакуют оккупантские позиции неуправляемыми ракетами. ВСУ один за другим уничтожают технику врага.

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