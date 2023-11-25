Військовий показав "цяцьку", якою вполював три ворожі дрони

Збитий ворожий безпілотник. Фото: скриншот з відео військового

У мережі поширили відео, як один із українських військових збив три ворожих безпілотники. Боєць показав новий пристрій для знищення БпЛА.

Відео поширив у Twitter Мисливець за зорями.

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У соціальних мережах з'явилося відео, як військовий Збройних сил України демонструє свої знешкоджені повітряні цілі. Йому вдалося збити три безпілотники за допомогою нового пристрою. З відео стає зрозуміло, що тепер на озброєні в української армії не лише антидронові рушниці, але й новий винахід, про який поки достеменно не відомо.

Збитий ворожий безпілотник. Фото: скриншот з відео військового

Збитий ворожий безпілотник. Фото: скриншот з відео військового

Нагадаємо, в одному з районів Києва на подвір'ї будинку знайшли мотор від дрона Shahed. Ймовірно, він впав після збиття силами ППО під час нічної атаки 25 листопада.

Додамо, у мережі з'явилося декілька ефектних відео, як українські Су-25 атакують окупантські позиції некерованими ракетами. ЗСУ один за одним знищують техніку ворога.