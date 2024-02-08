Военный призвал программистов вступать в подразделения БПЛА

Украинский военный с дроном. Фото: Фокус

Представитель 128 бригады территориальной обороны Александр Курбатов заявил, что уже в ближайшее время Вооруженным силам Украины понадобится еще больше специалистов по программированию и электронике. Эти люди могут пойти служить в подразделения, управляющие беспилотными летательными аппаратами.

Об этом Курбатов сообщил в эфире телемарафона в четверг, 8 февраля.

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Украинцы могут пойти в подразделения БПЛА

"Те, кто умеют программировать и "дружат" с электроникой — могут пойти в подразделения БпЛА", — отметил военный.

Он добавил, что БПЛА стали новой особенностью современной войны и украинская армия должна под нее подстроиться.

"Это новые подразделения. Они недавно созданы, поэтому полностью недоукомплектованы. Этот новый род войск — это наш ответ на то, как меняется война. Люди с такими навыками будут на вес золота", — пояснил спикер.

Кроме того, Курбатов подчеркнул, что никому не удастся "отсидеться в стороне", пока идет война.

Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил создание в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельную структуру. По результатам проработки соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, Зеленский поручил создать в структуре Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем как отдельную структуру. По мнению военных, такой проект будет успешен в том случае, если накануне изучить иностранный опыт, привлечь в подразделение опытных людей и, конечно, увеличить объемы производства дронов.