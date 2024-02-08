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Військовий закликав програмістів вступати до підрозділів БпЛА

8 лютого 2024 17:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Військовий закликав програмістів вступати до підрозділів БпЛА
Український військовий з дроном. Фото: Фокус
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Речник 128 бригади територіальної оборони Олександр Курбатов заявив, що вже найближчим часом Збройним силам України знадобиться ще більше спеціалістів з програмування та електроніки. Ці люди можуть піти служити у підрозділи, які керують безпілотними літальними апаратами.

Про це Курбатов повідомив в ефірі телемарафону у четвер, 8 лютого.

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Українці можуть піти в підрозділи БпЛА 

"Ті, хто вміють програмувати та "дружать" з електронікою — можуть піти у підрозділи БпЛА", — зазначив військовий. 

Він додав, що БпЛА стали новою особливістю сучасної війни і українська армія має під неї підлаштуватися.

"Це нові підрозділи. Вони не так давно створені, тому повністю недоукомплектовані. Цей новий рід військ — це наша відповідь на те, як змінюється війна. Люди з такими навичками будуть на вагу золота", — пояснив речник.

Окрім того, Курбатов наголосив, що нікому не вдасться "відсидітися осторонь", поки триває війна.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський затвердив створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окрему структуру. За результатами опрацювання відповідні пропозиції внесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадуємо, Зеленський доручив створити у структурі Збройних сил України Сили безпілотних систем як окрему структуру. На думку військових, такий проєкт буде успішним у тому випадку, якщо наперердні вивчити іноземний досвід, залучити до підрозділу досвідчених людей та, звичайно, збільшити обсяги виробництва дронів. 

війна
Україна
військові
дрони
військовослужбовці

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