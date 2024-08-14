Финляндия предоставила Украине разрешение Украина использовать предоставленное оружие на территории России

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: DW

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал операцию Вооруженных сил Украины в Курской области Российской Федерации. Он заявил, что Украина имеет полное право защищаться и использовать предоставленное Финляндией оружие на территории страны-агрессора.

Об этом сообщило издание Yle в среду, 14 августа.

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Президент Финляндии подчеркнул, что продвижение Украины в Курске обосновано, поскольку Россия регулярно наносит удары по Киеву и оккупировала часть Украины.

"Мы не видим причин для ограничения деятельности украинцев... У нас нет никаких ограничений относительно того, какое оружие Украина может использовать и каким образом. Отправной точкой является то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права", — отметил Стубб.