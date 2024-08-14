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Використання ЗСУ зброї Фінляндії на території Росії — президент країни зробив гучну заяву

14 серпня 2024 17:28
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Фінляндія надала Україні дозвіл Україна використовувати надану зброю на території Росії
Президент Фінляндії Александер Стубб. Фото: DW
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент Фінляндії Александер Стубб прокоментував операцію Збройних сил України в Курській області Російської Федерації. Він заявив, що Україна має повне право захищатися і використовувати надану Фінляндією зброю на території країни-агресора.

Про це повідомило видання Yle у середу, 14 серпня.

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Президент Фінляндії наголосив, що просування України в Курську є обґрунтованим, оскільки Росія регулярно завдає ударів по Києву та окупувала частину України.

"Ми не бачимо причин для обмеження діяльності українців... У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і у який спосіб. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в межах міжнародного права", — зазначив Стубб.

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17:25 СБУ викрила російську мережу агентів, куди входив глава охорони Януковича

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