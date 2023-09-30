Угон вертолета Ми-8 России: подробности от жены ликвидированного штурмана

Воины ВСУ на фоне российского вертолета Ми-8. Фото: Артем Шевченко

Российский боевой вертолет Ми-8 со всем экипажем перелетел на территорию Украины и сдался в плен Сил обороны в конце августа. Тогда на борту Ми-8 кроме Максима Кузьминова, согласившегося на сотрудничество с Украиной, находились борттехник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. После приземления они отказались сдаваться в плен и были ликвидированы.

Вдова Хушбахта Турсунова сообщила российскому Telegram-каналу Baza некоторые подробности этой операции.

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Фарзона Турсунова сообщила, что когда началось полномасштабное вторжение в Украину, муж с первых дней присоединился к участию в боевых действиях. Был награжден медалью "За отвагу".

Он перестал выходить на связь 9 августа — именно тогда его КВД Максим Кузьминов похитил Ми-8 в Украине вместе с экипажем. Тогда официально семье ничего не сообщали.

О смерти мужа Фарзона узнала из публикаций в украинских каналах, которые начали писать о Ми-8 и "уничтоженном экипаже". Также она сообщила, что тело мужа отдали ей не сразу, а только полтора месяца спустя.

Хушбахт и Фарзона Турсуновы. Фото: соцсети

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины успешно провело операцию, которую готовило последние полгода. Нашим разведчикам удалось выманить в Украину вертолет Ми-8 Вооруженных сил России.

Эта спецоперация Главного управления разведки называлась "Синица" и была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский "Моссад", убедив иракского пилота похитить самый современный на тот момент советский Миг-21.