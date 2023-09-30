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Викрадення гвинтокрила Мі-8 Росії: подробиці від дружини ліквідованого штурмана

30 вересня 2023 04:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Викрадення гвинтокрила Мі-8 Росії: подробиці від дружини ліквідованого штурмана
Воїни ЗСУ на тлі російського гелікоптера Мі-8. Фото: Артем Шевченко
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російський бойовий гелікоптер Мі-8 з усім екіпажем перелетів на територію України та здався у полон Сил оборони наприкінці серпня. Тоді на облавку Мі-8 окрім Максима Кузьмінова, який погодився на співпрацю з Україною, перебували борттехнік Микита Кір'янов і штурман Хушбахт Турсунов. Після приземлення вони відмовилися здаватися в полон і були ліквідовані.

Вдова Хушбахта Турсунова повідомила російському Telegram-каналу Baza деякі подробиці цієї операції.

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Фарзона Турсунова повідомила, що коли почалося повномасштабне вторгнення до України, чоловік від перших днів приєднався до участі в бойових діях. Був нагороджений медаллю "За відвагу". 

Він перестав виходити на зв'язок 9 серпня — саме тоді його КВС Максим Кузьмінов викрав Мі-8 в Україну разом із екіпажем. Тоді офіційно сім'ї про це нічого не повідомляли.

Повідомлення у Telegram

Про смерть чоловіка Фарзона дізналася з публікацій в українських каналах, які почали писати про Мі-8 та "знищений екіпаж". Також вона повідомила, що тіло чоловіка віддали їй не відразу, а лише через півтора місяці. 

Фарзона дізналася про смерть чоловіка з публікацій
Хушбахт и Фарзона Турсунови. Фото: соцмережі

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно провело операцію, яку готувало останні пів року. Нашим розвідникам вдалося виманити в Україну гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії.

Ця спецоперація Гловного управління розвідки називалася "Синиця" і була дуже схожа на операцію "Діамант", яку провів у 1966 році ізраїльський "Моссад", переконавши іракського пілота викрасти найсучасніший на той момент радянський Міг-21.

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